"Estoy disponible": Desde 'VLA', Juan Vidal manda fuerte mensaje a Niurka por llamarlo "imbécil"

Ciudad de México.- Durante la mañana de este domingo 15 de enero el controversial actor Juan Vidal reapareció en el programa Venga la Alegría: Fin de Semana y habló públicamente sobre sus anteriores relaciones con Niurka Marcos y Cinthia Klitbo respectivamente. Como se sabe, el nacido en República Dominicana no acabó de la mejor manera su noviazgo con ambas famosas y han habido fuertes acusaciones en su contra.

La villana de melodramas como El privilegio de amar aseguró que el exparticipante de La Casa de los Famosos era un "mantenido" de primera y además declaró a la prensa que le debía una fuerte cantidad de dinero, por lo que incluso inició un proceso legal en su contra. En ese entonces la exesposa de Juan Osorio defendía a capa y espada a Vidal y aseguraba que Cynthia estaba mintiendo porque estaba "ardida".

Pero cuando dejó al dominicano de 45 años, Niurka dijo que ahora sí estaba de acuerdo con su colega actriz y señaló que su expareja era un "imbécil". Tras recibir fuertes comentarios, Vidal platicó con reporteros del matutino de TV Azteca para informar que arrancaba el año 2023 "soltero, sin compromiso y feliz": "Estoy disponible, no importa", expresó y dijo que no quisiera volver a salir con una mujer del mundo del entretenimiento.

Si las buscas del medio del espectáculo que las he tenido, no han sido nada más Cynthia y Niurka, o sea, para nada, pero lo que pasa es que nunca me pongo a hacer publicidad de ese tipo de cosas".

El intérprete de novelas como Soltero con hijas en Televisa comentó que está consciente de que hizo mal en exponer sus noviazgos ante la prensa: "Sería una muy bonita opción, podría ser volver a tener una pareja que no tenga nada que ver con el medio, como, por ejemplo, la madre de mi hija no era del medio; entonces, yo sí buscaría no estar tan expuesto con ese tipo de escándalos y tanta negatividad".

Asimismo, Juan aprovechó las cámaras de VLA para confesar que él no le guarda rencor a Niurka pese a todo lo que ha dicho de él: "Yo no me arrepiento, para nada, no, no, no, cómo me voy a arrepentir, para nada, al revés. De Niurka siempre se aprende. Las personas no entran a tu vida de casualidad y siempre se aprende mucho. Y yo de ella tengo muchas cosas, aparte de otras, pero tengo muchas que sí aprecio y que aprendí". Y ya para finalizar, el dominicano reaccionó al encontronazo que tuvo su exnovia con la grafóloga Maryfer Centeno.

Te fuiste contra el muro de Berlín, te pusiste a hablar, a ponerte de frente con ella, ¡pobrecita!, pero, mamá, te metiste con Niurka, perdóname", dijo entre risas.

