Golpe a Televisa: Tras desprecio de Chapoy y renunciar a TV Azteca, conductora regresa a 'VLA'

Ciudad de México.- Una famosa conductora, quien confesó que Pati Chapoy no la quiso contratar como parte de su equipo y que hace unos años abandonó su carrera en TV Azteca, podría dar un duro golpe al rating de Televisa pues salió a la luz que podría reintegrarse al elenco de Venga la Alegría. Se trata de Angélica Palacios, quien hace 3 años dejó el programa matutino porque no estaba de acuerdo con lo que le ofrecían.

La periodista especializada en espectáculos llegó a ser parte del equipo de espectáculos de VLA, luego estuvo en el extinto programa Todo un show y cuando este se fusionó con el programa conducido por Sergio Sepúlveda, ella prefirió abandonar la emisión. En ese momento se dijo que no se llevaba muy bien con sus nuevos compañeros, sin embargo, ella aclaró que salía del elenco porque ya no estaba conforme con su trabajo.

En esta fusión querían que estuviera haciendo otras actividades y no eran para las que me habían contratado", relató en su canal de YouTube.

La experimentada conductora señaló que para ella lo mejor fue no subirse al barco y enfocarse en el contenido para sus redes sociales, aunque aclaró que otras empresas también la estaban buscando. Además una ocasión Palacios también confesó que intentó buscar trabajo como parte del elenco de Ventaneando pero fue la misma Pati Chapoy quien la rechazó: "Le dije, 'Pati me gustaría colaborar en Ventaneando' y ella me ve con una cara de sorpresa, desencajada, y me dice, 'no, no, no, todavía estás muy verde'".

Angélica contó que ni siquiera planeó una propuesta formal para unirse al equipo de espectáculos más famoso de México y que solo se animó a pedirle trabajo a Pati luego de verla caminando en TV Azteca: "Llego en segura, 'hola Pati, ¿cómo estás?', yo ya me veía ahí en la silla de Ventaneando; la silla de Atala me espera, por supuesto, yo me veía ahí". En ese entonces la periodista también tuvo problemas con Atala Sarmiento pues habló muy mal de ella.

Ata señaló que no entendía porqué Angélica le guardaba tanto rencor, pero señaló que era probable que estuviera furiosa con ella porque fue a Televisa a pedir trabajo para unirse a Intrusos y no la aceptaron. Sin embargo, luego de varios meses fuera del aire se dice que la youtuber mexicana regresará al Ajusco por todo lo alto y es que cuentas de Twitter como La Portada señalaron que en unos días más se reintegrará al elenco de Venga la Alegría. ¿Te gustaría ver a Palacios de regreso en el matutino?

