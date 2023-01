Horóscopos de Mhoni Vidente: Predicciones de cada signo para este domingo 15 de enero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una semana más ha concluido y con ello, las actividades deberán regresar a la normalidad; sin embargo, en caso que necesites de un 'empujón', Mhoni Vidente te dice qué es lo que le depara a tu destino según tu signo zodiacal. Con la ayuda de las cartas del tarot, la pitoniza devela la suerte para cada uno de ellos. Temas en torno a la salud, el dinero y el amor son algunos de los que aborda. ¡Mucha suerte!

Aries

Hoy domingo es un día perfecto para que disfrutes de un buen descanso. Toma en cuenta pasar tiempo de calidad con tu familia, amigos o pareja y por ello sería bueno pensar en salir a disfrutar del cine, un restaurante o simplemente una comida en casa; no obstante, piensa que los excesos no son buenos ya que el comer o beber de más podría pasarte factura. Pendiente de lo que te rodea, podrías recibir un mensaje de alguien que pensabas lejano pero ahora su acercamiento traerá beneficios a tu vida. El dinero y el trabajo te sonríen, vas muy bien como estás.

Tauro

Vaya que este día el optimismo se ha apoderado de ti. Esto es sólo señal de la luz que llena tu ser y que deberías aprovechar para planear cosas positivas. Es un buen momento para echar a andar proyectos, firmar contratos, acercarte a los tuyos... todo marchará a tu favor. Ojo con las envidias, te van a ver con tanta aura que quizá los demás busquen colgarse de tu luz. Busca un amuleto para protegerte, te será de mucha ayuda.

Géminis

A todos nos sucede que despertamos sin ganas de nada, sintiéndonos poco útiles o desaprovechados. Piensa que solo se trata de un mal momento y que mientras menos lo esperes, todo volverá a ser como antes. No dejes que la depresión o tristeza te invadan. Sal a caminar y rodéate de naturaleza, verás que no solo te ayudarán a beneficiar tu salud, sino que además aclararas tu mente y obtendrás la energía que sientes ya perdiste. El amor está tocando a tu puerta, presta atención que es justo lo que necesitabas.

Cáncer

Hoy se vale de todo, puedes darte el gusto que te habías privado en los días anteriores pero cuidado con negocios que no te vibran, puedes ser víctima de fraude. No es momento para que te comprometas o firmes algo que no te convence; mejor espera a que tu mente se aclare para que tomes la mejor decisión. Te encontrarás con alguien de tu pasado y tiene propuestas bastante tentadoras, ya sea de relaciones o trabajo, analiza los pros y contras, no seas impulsivo.

Leo

Hoy al surte te rodea, querido Leo. No pienses que esto significa solo que le vas a dar a la lotería o los juegos de azar te beneficiarán; piensa en que la suerte es también pasar un día maravilloso al lado de tu pareja, llegar a acuerdos con tu familia sobre un futuro viaje o algún tipo de reconciliación con las personas que pensaste estaban alejadas. Trata de descansar, tu semana ha sido pesada y si no te enfocas en ti mismo, tu energía y salud pueden salir afectadas.

Virgo

Piensa que todo lo que te agobia no deberás callarlo, es menor que aclares asuntos que te afectan para poder cerrar ciclos y avanzar. Hoy más que nunca deberás prestar atención a retomar tus actividades físicas, verás que si hoy comienzas pronto se hará un habito que te beneficie física y emocionalmente. No es buen momento de cambiar de trabajo, podrías pasar por una mala racha que termine incluso por robarte el sueño.

Imagen ilustrativa

Libra

Si estas planeando hacer un viaje o simplemente sientes que necesitas vacaciones, este es el momento perfecto para cuadrar todos los planes. Piensa en un destino tranquilo para que puedas tener tiempo de descansar a la vez de pensar lo que quieres para el futuro. Te esperan meses bastante atareados donde requerirás de mucha energía, así que si no aprovechas ahora, será difícil que tengas otro espacio tan tranquilo como ahora. Hay mucho trabajo y amor en tu aura, este será un año productivo para ti.

Escorpión

Hoy es un día en donde tu sensualidad está a tope y, si tienes pareja, puedes usarlo a tu favor para fortalecer la relación; si por el contrario buscas a tu media naranja, también te ayudará a atraer a la persona correcta. No te agobies más con las cosas que sientes no debiste haber hecho, ya sean gastos excesivos o haberte arrepentido de aceptar un trabajo, por algo pasan las cosas y tu intuición te enseñará que a la larga no fue tan malo como piensas. Adminístrate mejor, te ayudará a conciliar el sueño.

Sagitario

Si eres de las personas que no tienen pareja y esperabas que este 2023 alguien llegara a tu vida, me alegra mucho decirte que esa persona está cada vez más cerca de ti, Quizá estas pensando mucho en alguien, esa persona que pensaste eran tan incompatibles que no veías como algo estable; las sorpresas están a la orden del día y verás que te llevarás una bastante gratificante. Cuidado con las enfermedades respiratorias, será mejor que te cuides más.

Capricornio

A todos nos gusta cosechar triunfos pero piensa que las cosas buenas se comparten. Piensa que tu familia y amigos son los que han estado a tu lado y tú también deberías darles el reconocimiento que se merecen por aquello que te ayudaron a conseguir. No dejes de lado el ejercicio físico pero también piensa en el equilibrio mental, verás que te ayudará a tomar en adelante las mejores desiciones. Alguien de tu pasado te va a buscar, será mejor que dejes el pasado donde está.

Acuario

Tu salud ha estado un poco débil en días pasados, pero tranquilo, hiciste caso a tiempo y por ello pronto las cosas serán mucho mejores. La cuesta de enero puede que te afecte pero calma, que no hay nada que no se pueda solucionar. Solo necesitas tomar las mejores desiciones y analizar bien los contras, verás que con ello tu cartera pronto sentirá el alivio que tanto esperabas. La familia es primero y será bueno que les dediques un rato, ellos te extrañan.

Piscis

El frío te está pasando factura y los excesos mucho más. Es momento de 'poner freno' a los despilfarros y pensar más a futuro, tanto por economía como por salud; si continúas como hasta ahora puede que sea un año algo difícil para ti. Considera buscar un trabajo que sepas te beneficie más en lo económico y a la vez te de oportunidad de crecer, será una mejor manera de invertir tu tiempo. Ojo con los comentarios que recibes de los demás, podrían involucrarte en chismes donde tu reputación se vea afectada.

Fuente: Tribuna