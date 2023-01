¿Murió Ignacio López Tarso? Tras desprecio en Televisa, el actor se vuelve tendencia y temen lo peor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los miles de admiradores y fans de don Ignacio López Tarso se encuentran en shock debido a que este domingo 15 de enero el nombre de don Ignacio López Tarso no ha dejado de ser tendencia en las redes sociales y todos piensan lo peor. Como se recordará, el reconocido histrión ya es un hombre de edad muy avanzada y ha superado difíciles enfermedades como el Covid-19 durante los últimos años.

El galán de telenovelas de Televisa como El honorable señor Valdez y El derecho de nacer incluso llegó a estar hospitalizado recientemente debido a una neumonía de la que salió bien librado. ¿Cuál es la razón por la que todos hablan de don Ignacio? El nombre del primer actor ha estado en tendencia en Twitter debido a que este domingo está celebrando su cumpleaños número 98 y miles de personas han usado la red para felicitarlo.

Cumpleaños de Ignacio López Tarso desata los memes

No obstante, hubo más de un despistado que llegó a pensar que López Tarso había muerto pues todo mundo estaba hablando de él. Como era de esperarse, los memes dentro del mundo de Internet no se hicieron esperar. Aunque el actor oriundo de la CDMX es un hombre sano y lúcido, en meses anteriores declaró que ha tenido problemas para conseguir trabajo ya que productores de Televisa, empresa donde cuenta con exclusividad vitalicia, ya no lo llaman.

Me conocen todos muy bien, no necesito hacer llamados ni nada, ya saben. No me llaman, es porque no se han interesado ninguno de ellos en mí", dijo en una entrevista recogida por El Universal.

Don Ignacio dijo a la prensa que le urge volver a trabajar debido a que ya tiene 3 años sin un sueldo base y esto le ha traído problemas a su economía: "A mí me hace falta el dinero, hace tres años que no cobro un salario de mi trabajo como actor", dijo el histrión que también ha sido parte de la exitosa serie Vecinos. Resaltó que además de necesitar la paga económica, también le hacía falta sentirse productivo a su edad, pues su mayor pasión siempre ha sido la actuación.

Este domingo por su celebración de cumpleaños el actor de melodramas como La casa en la playa, Esmeralda y ¡Vivan los Niños! ofreció una conferencia de prensa desde su casa en la que relató qué planes tiene para este 2023. Seguro de su buena calidad de vida, Ignacio explicó que seguía convencido de llegar a los 100 años y declaró que volverá al teatro pues le urge volver a recibir el aplauso de su público.

