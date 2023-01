Querida estrella de TV Azteca se viste de luto y da desgarradora noticia: "Siempre te amaré"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado sábado, 14 de enero, un querido actor que pasó por TV Azteca, se vistió de luto y dio una dolorosa noticia a través de su cuenta oficial de Instagram, desde donde estremeció a sus fans al revelar que uno de sus seres queridos había perdido la vida, es por este motivo que el histrión escribió un conmovedor mensaje para despedirse de una vez por todas de su fiel compañera.

Se trata de Hugo Catalán, quien es oriundo de la Ciudad de México y comenzó su carrera en la actuación en la televisora del Ajusco, de hecho, a diferencia de muchas celebridades, el histrión inició sus estudios en el Centro de Formación Actoral de esta empresa y no en el Centro de Educación Artística de Televisa. El actor debutó en Al norte del corazón y continuó participando en melodramas de la compañía de Ricardo Salinas Pliego como Huérfanas, Destino y Tanto Amor.

El pasado 2022, Hugo llegó a la empresa de San Ángel con Los Ricos También Lloran y aunque muchos podrían considerar que fue en esta producción donde conoció a su actual novia, Claudia Martín, pero esto no fue así, ya que ellos tuvieron su primer contacto desde hacía años atrás; sin embargo no fue sino hasta el pasado 7 de enero que ambos iniciaron su relación amorosa, misma que suelen presumir con frecuencia en sus respectivas redes sociales.

Sin embargo, no todo en la vida de Catalán va viento en popa y es que, el día de ayer, el actor sufrió una terrible perdida: su perrita, 'Winona', perdió la vida. Si bien, el histrión no dio detalles sobre lo ocurrido, sí mencionó la edad de su perra, quien parece ser una pastor alemán o mezcla de esta especie, por lo que es posible que haya fallecido por causas naturales y no necesariamente por una enfermedad.

Hugo escribió en Instagram: "Te rescate de la calle, pero tu me rescataste de la depresión y de la soledad miles de veces, tuve la fortuna de tenerte 11 años hermosos en los que me guiaste con tu sabiduría canina. Te amo y siempre te amaré. Gracias 'Winona' por todo el amor que nos diste, gracias por cuidar nuestra manada. Era egoísta pedirte más del amor que ya nos habías dado, lo diste todo, estarás para siempre en mi corazón". Cabe señalar que Claudia reaccionó a la publicación, afirmando que ella también amará a la can por siempre.

