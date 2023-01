Alicia Machado arremete contra el discurso feminista de 'Miss Universo': "El tema está agobiado"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado sábado, 14 de enero, se celebró el certamen de belleza más famoso del mundo, Miss Universo, mismo que causó gran controversia debido a la elección de la ganadora, la estadounidense, R'Bonney Gabriel, quien fue constantemente atacada en redes sociales debido a que no era considerada por la audiencia como una digna portadora de la afamada corona.

Por su parte, la actriz y conductora, Alicia Machado, quien llevó el titulo de Miss Universo en el año 1996, y que en diversas ocasiones ha criticado a Donald Trump, entonces dueño del concurso, por la forma en la que la trató por subir unos cuantos kilos después de haberse llevado la corona a Venezuela, juzgó el certamen de este año, al mismo tiempo que atacó al discurso feminista en el que se ampararon varias concursantes en esta emisión.

La actriz de Infierno en el paraíso, Atrévete a soñar y Hasta que el dinero nos separe hizo un live, en donde no se guardó nada y criticó abiertamente a las participantes: "Vi muchas fallas en el certamen, hay un discurso de empoderamiento femenino que ya chole, como dicen en México, ya chole". La celebridad respaldó su argumento afirmando que este tipo de posturas comienza a desvirtuar el concepto de mujer.

Según palabras de Machado, el empoderamiento que se vio en el certamen fue, básicamente, comparar a las mujeres con objetos: "El ser mujer y empoderarte, la igualdad, la madre, ya está agobiado. Estamos hablando constantemente de igualdad de la mujer y que no nos sexualicen y materialicen y ahora salen y nos comparan con un reloj, carro, taza, tampoco la igualdad de la mujer es pisotear a un hombre".

Otro factor que le desagradó a Alicia fue que las participantes se limitaron a hablar sobre ellas mismas y sus logros personales y no sobre sus países, hecho que ella consideró imperdonable debido a que ellas van como representantes de sus naciones y no de ellas mismas: "Van a representar a su país, no a sí mismas, me faltó que hablaran de su país. Eso faltó. Ahora todo el mundo de psicoanálisis, sé flaca y haz dinero", declaró Machado.

