Horóscopos de Mhoni Vidente para hoy 16 de enero: Predicciones de la semana según tu signo zodiacal

Ciudad de México.- “¿Cuál será la fortuna de mi signo zodiacal esta semana?”, Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y el mundo de la farándula responde a tu pregunta en los horóscopos de hoy, lunes 16 de enero del 2023, los cuales incluyen las predicciones del día en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota!

Aries

Esta semana tendrás que mostrarte abierto en temas de trabajo, ya que te relacionarás con gente que no suele pensar ni actuar como tú. Recuerda que lo nuevo no siempre es malo y ayuda a crecer.

Tauro

Es posible querido Tauro, que esta semana no tengas buena fortuna en temas de amor, ya que no has sido sincero con tu nuevo amante. También te conviene ahorrar para mejorar tu futuro próximo.

Géminis

Compañeros del trabajo se mostrarán celosos por su talento en un asunto muy importante en su oficina. Sobre su salud, nunca está de más ir al médico a una revisión.

Cáncer

Si buscas pareja, es momento de que busques en tu círculo cercano; pues podría ser un amigo o compañero del trabajo tu nueva pareja ideal. No creas que todo tiene un significado cósmico.

Leo

Debe intentar cosas nuevas en aspectos que beneficien a su salud, probar un nuevo jugo o una nueva dieta le dará buenos resultados en estos días. Los Leo tendrán una gran semana, según los astros.

Virgo

Debe intentar ser más cariñoso con su pareja, de lo contrario, podría quedarse solo. En estos días, tiene muy buenas ganancias, y debe aprovechar y ahorrar para el futuro. Le irá muy bien.

Libra

Su amor no será correspondido; olvídese de esa relación de una vez por todas, querido Libra, o si no se condenará a un sufrimiento prolongado.

Escorpio

Buen momento para invertir en acciones y para ahorrar, querido Escorpio. También se prevé que esta semana probará cosas nuevas y tendrá mucho éxito.

Sagitario

No será una semana gloriosa para la gente nacida en el signo de Sagitario, pues posiblemente se enfrenten a una pérdida importante.

Capricornio

La vida da muchas vueltas, querido Capricornio, así que no dé nada por hecho, y menos lo que tiene que ver con asuntos de trabajo.

Acuario

La gente nacida en el signo de Acuario tendrá una visita que no será tan grata a lo largo de la semana, así que deberán ser pacientes. En temas de amor, las cosas marchan bien en su temporada.

Piscis

En temas de dinero, es hora de que compres eso que tanto has deseado, que tiene que ver con lo mucho que te gusta. También tendrás que empezar a buscar pareja en aplicaciones, ya que con la gente cercana no vas bien.

Fuente: Tribuna