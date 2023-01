Integrante de 'MDCR' rompe el silencio y confirma si Michelle Rodríguez quedó fuera por cobrar mucho

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace varios días el nombre de la querida actriz Michelle Rodríguez no ha dejado de aparecer en las redes sociales y medios de comunicación debido a que se reportó que los ejecutivos de Televisa no la quisieron contratar para la nueva temporada de Me Caigo de Risa porque presuntamente les exigió mucho dinero. Hace algunas horas un integrante de este programa habló de la situación y confirmó si es verdad.

La semana pasada Televisa anunció que ya estaban preparando la novena entrega del show nocturno conducido por Faisy y anunciaron que los hermanos disfuncionales Mariazel, Jerry Velázquez, Gaby Platas, Ricardo Fastlicht, Yurem Rojas, Armando Hernández, Ricardo Margaleff, Mariana Echeverría, Jessica Segura, Ari Albarrán y 'El Guana', estando ausente Mich. Horas después surgió la razón de porqué no estaría.

De acuerdo con información del periodista Álex Kaffie, la intérprete de series como 40 y 20 exigió que le subieran varios ceros a su sueldo para poder volver: "Michelle Rodríguez está exigiéndole muuuuuuucho dinero a Televisa para participar en la novena temporada de Me Caigo de Risa, que comienza a grabarse la semana próxima". Y afirmó que los altos mandos no habían cedido a su petición y que por ello contrataron a otra.

Fuente: Internet

Como nadie es indispensable, pero sí reemplazable, Televisa ha contratado a Roxanna Castellanos en lugar de la carera", dijo el columnista.

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, el actor Ricardo Margaleff desmintió a Kaffie y contó que Rodríguez sí sigue formando parte de la 'Familia Disfuncional' y aclaró que no estuvo en la presentación por motivos de salud: "No, totalmente mentira es muy amiga mía ella y en realidad ahorita no la pudimos ver en las fotos que se publicaron y, todo eso porque estuvo en una visita con el doctor tuvo gripe", expresó.

Margaleff explicó que Michelle tuvo que resguardarse para evitar un contagio pues no sabían si se trataba de Covid-19 y la producción no quiso arriesgarse ya que mañana martes arrancan las grabaciones: "Entonces para evitar cualquier de Covid, influenza, etcétera como empezamos grabaciones no puedo estar con nosotros, pero ella va estar en la nueva temporada", dijo el actor muy seguro.

Fuente: Tribuna y YouTube Berenice Ortiz