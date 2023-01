"Lárgate de 'Hoy'": Andrea Escalona vuelve al programa tras dar a luz y todo Televisa se la come viva

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la mañana de este lunes 16 de enero la famosa conductora Andrea Escalona se reincorporó a las transmisiones del programa Hoy luego de haber dado a luz a su primer hijo Emilio pero los televidentes no le dieron el recibimiento esperado. Resulta que gran parte del público de Televisa se la comió viva y no ha parado de mencionar que la también actriz debió haber tomado más días libres pues no la quieren de regreso.

Bienvenida a Andrea Escalona

Fue durante el mes de junio que la hija única de Magda Rodríguez (qepd) anunció en plena transmisión en vivo del matutino de Las Estrellas que estaba embarazada por primera vez luego de unos meses de relación con Marcos Estrada. Mientras que a mediados de diciembre decidió dejar la conducción para enfocarse en sus últimas semanas de gestación ya que viajó a una ciudad en Estados Unidos para dar a luz.

El bebé de Andreita, quien fuera novia del polémico Daniel Bisogno, nació el jueves 22 de diciembre por la tarde luego de horas en labor de parto y que aunque estaba planeado que sería nacimiento natural, bebé 'E' finalmente llegó por cesárea. Tras haber estado fuera de las cámaras casi un mes, esta mañana la estrella de 36 años sorprendió a sus seguidores reincorporándose al elenco de Hoy pero las críticas en su contra no se hicieron esperar.

A lo largo de todo el fin de semana la producción del matutino, liderada por Andrea Rodríguez, estuvo haciendo promoción sobre el regreso de Escalona al foro 16 de la empresa de San Ángel y esta mañana la encargada de presentarla de regreso fue Galilea Montijo: "Tenemos casa llena, la familia está completa, tenemos de regreso a Andrea, ya convertida en mamá, ahora ya es mamá". Estas fueron las primeras palabras de la mamá primeriza:

Estoy muy feliz ¡los extrañé!", comentó mientras recibía abrazos y besos.

Andrea Legarreta, Tania Rincón, Arath de la Torre y el resto del elenco de inmediato se acercaron para darle su abrazo de bienvenida, pero quienes se mostraron en contra de su regreso fue el público de la televisora. En las redes sociales de Hoy abundan mensajes en contra de Andreita pues no pensaban verla tan pronto en Hoy y más de uno le aconsejó que debió haber tomado más días libres para disfrutar con su recién nacido.

#FueraEscalona".

Lárgate de Hoy".

No hubiera regresado, nadie la extrañaba".

Escalona regresó a 'Hoy'

