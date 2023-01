Maryfer Centeno se va de 'La Saga' tras tremenda escena con Niurka: "Por elemental respeto"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado lunes, 9 de enero, Maryfer Centeno se encontró en el ojo del huracán después de la tremenda pelea que protagonizó con Niurka Marcos en La Saga, programa de YouTube donde la titular es Adela Micha. Una semana después, la grafóloga anunció que se retiraría del show, aunque no confirmó si únicamente se ausentaría en la emisión del día de hoy, 16 de enero, o su partida del mismo era permanente.

Como algunos recordarán, la semana pasada Niurka fue como invitada al programa de Internet y, según declaraciones de la propia Maryfer, la vedette habría llamado a la producción para poder asistir; sin embargo, una vez ahí, se le fue con todo a la grafóloga, quien tenía una sección semanal en el programa. Pero... ¿por qué la exesposa de Juan Osorio atacó a la experta en letras y lenguaje corporal? Luego de la salida de la cubana de La Casa de los Famosos, Centeno hizo un análisis de ella y de su relación con Juan Vidal, en el mismo, la especialista dijo cosas que, al parecer, no le agradaron del todo a la actriz de Velo de Novia.

Algo que llamó la atención de la mayoría de personas que vieron el video fue que los conductores del show no hicieron nada para calmar a Niurka y darle su lugar a Maryfer, de hecho, algunos llegaron a mencionar que todo fue orquestado para que la cubana desahogara su estrés en contra de Centeno, lo que provocó una ola de críticas hacía La Saga. Al día siguiente de los hechos, la grafóloga le envió un mensaje a Adela Micha por Twitter, donde le pedía disculpas por lo ocurrido.

Por supuesto que no estoy de acuerdo con la actitud de Niurka ayer hice lo que estaba en mis manos por controlar su ira pero fue imposible, incluso confirmó que tenía razón en mi trabajo, parece que todo se calmó. Soy la primera en lamentar la situación. Gracias Adela Micha", tuiteó la famosa

Parece ser que al final del día la relación entre Maryfer y La Saga terminó por fracturarse por completo, ya que, la grafóloga anunció que no estaría en el show del día de hoy: "Por elemental respeto a mi audiencia, no estaré en el espacio donde me vieron el lunes pasado". Ante esto, una de las seguidoras de Centeno la cuestionó si es que fue la propia producción quienes la habían despedido, pero ella aclaró que "no".

La salida de Maryfer provocó que algunos miembros del gremio del espectáculo reaccionaran, tal fue el caso de Daniel Bisogno, quien le respondió a la grafóloga: "Tu eres una reina, profesional, dedicada, preparada, talentosa y con una clase de la que muchas otras carecen. Por ti se pelean para tenerte en un espacio. Mi apoyo incondicional para ti siempre mi querida Maryfer y supongo que todos los que te conocemos desmenuzaremos el tema".

Pero Bisogno no fue el único que responderle a Maryfer, ya que, también lo hizo Gustavo Adolfo Infante, quien resaltó el hecho de que la producción de La Saga abandonó a Centeno a su suerte, mientras Niurka hacía y decía lo que quería en presencia de la grafóloga a quien llamó "est..." y "cul...": "La gente no puede ir a donde te patean y te traicionan", declaró el conductor del Minuto que cambió mi destino.

