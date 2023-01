A 6 meses de su boda de en sueño, Jennifer Lopez rompe el silencio y habla sobre Ben Affleck

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hace seis meses, los medios de comunicación de espectáculos estaban enfocados en una sola cosa, la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck, misma que se celebró con el más meticuloso hermetismo, debido a que la pareja quería que su gran momento fuera únicamente para ellos, por lo que llegaron al grado de hacer que sus invitados firmasen un contrato de confidencialidad e incluso se les retiraron sus teléfonos celulares al acceder a la finca en Georgia, del actor de La liga de la justicia, sitio en el que se celebró la boda.

A casi medio baño de este evento, Jennifer Lopez decidió romper el silencio y habló un poco sobre su relación con el protagonista de Desaparecida. Todo ocurrió durante una entrevista que la también empresaria dio para el medio Today, a la que asistió para promocionar su nueva comedia romántica, Shotgun Wedding, misma que protagoniza con el actor, Josh Duhamel, quien mencionó que Ben es un "barco de ensueño".

Fotografía de Jennifer Lopez y Ben Affleck

Como era de esperarse Jennifer no se quedó callada, frente a los comentarios de su compañero, por lo que rápidamente declaró: "Ben es un soñador, es un amor", aseguró la cantante de On the floor. Luego de ello, Lopez fue cuestionada sobre cómo fue le proceso de transición de sus hijos y los de Affleck, a lo que respondió: "Nos mudamos juntos. Los niños se mudaron juntos también. Ha sido como una especie de transición emocional, pero al mismo tiempo todos sus sueños se hacen realidad y ha sido un año fenomenal. Creo que mi mejor año desde que nacieron mis hijos", señaló.

De acuerdo con datos de Daily Mail, la actriz de Nunca más ha sido cuestionada sobre su decisión de contraer nupcias con Affleck pese a la edad de ambos y al hecho de que los dos ya tenían a sus propios hijos con parejas distintas a lo que ella respondió: "Ambos habíamos estado casados antes y ya no somos exactamente niños, pero de alguna manera ahora parecía la única edad que tenía sentido".

Como se mencionó al comienzo de la nota, Jennifer Lopez y Ben Affleck, tuvieron una relación amorosa en el año 2002, de hecho, su noviazgo era tan serio que hubo una propuesta de matrimonio, pero ésta no pudo concretarse jamás. Según información brindada por la cantante, su separación se debió al acoso de la prensa y a que la gente no parecía estar de acuerdo con su relación con el histrión.

