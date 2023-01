Restaurante sale en defensa de Britney Spears y explica lo que ocurrió tras su 'arranque maniaco'

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado sábado, 14 de enero, trascendió la noticia de que Britney Spears y su esposo, Sam Asghari, salieron a una cita romántica a un restaurante conocido como Joeye, ubicado en Woodland Hills, en Los Ángeles, California, pero su cena especial se vio interrumpida luego de que, supuestamente, algunos comensales le tomaron fotografías a la cantante, lo que habría provocado un ataque maníaco en la rubia.

Según los primeros informes, la exchica Disney habría comenzado a gritarle al público y a lanzar improperios incomprensibles, lo que supuestamente provocó que su nuevo esposo, el actor de Family Business, saliera molesto del lugar, dejando atrás a la intérprete, quien terminó marchándose del sitio, acompañada por su guardaespaldas, quien minutos después volvió al local para pagar la comida, todo lo anteriormente mencionado fue extraído de un artículo del medio estadounidense TMZ

Britney Spears y su esposo, Sam Asghari

Créditos: Internet

Este lunes, 16 de enero, surgió un informe del portal Page Six, donde contradicen completamente lo señalado al inicio de esta nota, puesto las cosas habrían pasado de manera completamente distinta. Según los nuevos datos, un trabajador, que se encontraba en el lugar, reveló que todo habría iniciado porque un comensal se burló de Britney Spears y comenzó a grabarla, lo que de manera comprensible habría causado molestia en la cantante, pero aseguró que en ningún momento perdió el control y solo se limitó a cubrir su rostro con el menú.

El disruptor no fue Britney, fue el comensal que se burló de ella grabando un video sin su consentimiento. (Spears) estaba comprensiblemente molesta

Y, ¿qué pasó con Sam? Como previamente se estableció él habría salido molesto del sitio, pero esto no fue del todo cierto, según datos del empleado, Asghari solo salió a buscar su auto, pero no estaba "furioso". Cabe señalar que el gerente del Jeoy se contactó con el medio Page Six para solicitarles que no difundieran ningún tipo de información que estuviera relacionada con la visita de la cantante de Toxic y su pareja al establecimiento.

Parece ser que esta no es la primera vez que la intérprete de I Wanna Go sufre acoso por parte de una persona fuera del medio, puesto anteriormente publicó en su cuenta de Instagram que un hombre le tocó la ventanilla de su auto para decirle que "todo estará bien", mientras ella se disponía a comer una hamburguesa de la franquicia Jack in the box. Este hecho molestó a la cantante, ya que, ella solo quería disfrutar de sus alimentos.

Fuentes: Tribuna