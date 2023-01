¡Se acabó el amor! Gabriel Soto deja en shock a 'VLA' al reaccionar a ruptura con Irina Baeva

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras semanas de especulaciones, el actor de Televisa Gabriel Soto deja muy claro que lo que había entre él y la rusa Irina Baeva se habría acabado. Y es que el protagonista de telenovelas no ha querido pronunciarse sobre el presunto fin del compromiso entre ambos luego de que se reportara que la actriz no querría devolver el anillo pese a que supuestamente el romance llegó a su fin hace meses.

Aunque Irina acudió como invitada al programa Hoy la semana pasada y dejó entrever que seguirían juntos, ambos cancelaron su boda en varias ocasiones argumentando que el responsable sería el conflicto entre Rusia y Ucrania. Ahora, en medio de rumores que también relacionan al actor con la actriz Sara Corrales con quien comparte créditos en Mi camino es amarte, Gabriel se rehúsa a hablar de lo que ha pasado con la actriz rusa.

En un video retomado por el matutino de TV Azteca Venga la Alegría, el galán se enfrentó a varios medios en los foros de grabación de Televisa de su telenovela y su reacción cuando se le cuestionó sobre su vida amorosa dejó en shock a todos. Entre gritos y algunos empujones, el histrión huyó de la prensa al escuchar las primeras preguntas sobre el tema. "Era claro que el actor no quería confirmar la teoría que hemos expuesto en este medio", señaló el reportero del programa, Gabriel Cuevas.

"Protegido de su equipo de producción evitó a toda costa responder para no volver a enfrentar a los medios que estuvieron esperando a la salida de la locación. El actor mandó a retirar su auto para que se le entregara por otra puerta", señaló. Por otro lado, la actriz Rosa Gloria Chagoyán, quien comparte créditos con el actor en le melodrama, aseguró que durante el rodaje nunca ha confirmado que la colombiana Sara Corrales, quien da vida a un villana en la historia, fue flechada por Soto.

Sara Corrales

"No sé, yo no los he visto en la vida real, solo en la telenovela. Son personajes muy intensos", dijo la actriz sin querer entrar mucho en detalles. Finalmente, Gabriel Cuevas añadió a su relato que el silencio de Soto respecto al tema solo significaría que su supuesta separación de la rusa sería verdad: "Lo cierto es que existe un dicho que dice que el que calla otorga y Soto hoy está aplicando esto", finalizó. Hasta el momento, no ha sido confirmado si se acabó el romance entre los dos, sin embargo, son más las pruebas que apuntan a que así sería.

Fuente: Tribuna