¿Se divorcian? Tras 22 años juntos, Andrea Legarreta rompe en llanto y da noticia junto a Erik Rubín

Ciudad de México.- Una vez más la famosa conductora Andrea Legarreta logró apoderarse de la atención de los televidentes debido a que hace algunos momentos en el programa Hoy se publicó un video en el que ella aparece llorando en vivo luego de dar una noticia junto a su aún esposo, Erik Rubín. ¿Se avecina su divorcio? Como se recordará, durante años se ha especulado que la pareja viviría una fuerte crisis matrimonial.

La presentadora estelar de Televisa lleva al menos 22 años de matrimonio con el exintegrante de Timbiriche y aunque el año pasado intentaron inventarle varias infidelidades con Melissa López de JNS y hasta Apio Quijano, la realidad es que ellos están juntos y más plenos que nunca. De hecho hace unos días la familia Rubín Legarreta disfrutaron de unas espectaculares vacaciones de Fin de Año en Tokio, Japón.

Durante la semana pasada Legarreta confirmó que si se separaría de Erik, pero no de forma definitiva, y es que explicó que ella y sus hijas Nina y Mía Rubín se van a Colombia para grabar un proyecto que hacen año con año, por lo que estarán alejadas del cantante un tiempo. Este lunes 16 de enero en el programa Hoy transmitieron un video donde su conductora aparece llorando mientras está al lado del amor de su vida.

Pero esto no tiene nada qué ver y es que en realidad Andy se conmovió hasta las lágrimas debido a que recibió unas hermosas palabras mientras apadrinaba la obra Siete veces adiós: "Siento que Andrea es el rey Midas, que todo lo que toca lo convierte en oro, y para mí es un honor que estés aquí, para mí es, no sabes cuánto te admiro", dijo la productora del proyecto. Acto seguido, la conductora no se pudo contener y dijo ahogada en llanto:

¿Qué les digo? todos son hermosos, todos son un derroche de talento, sensibilidad", dijo con la voz cortada.

En tanto que Erik también habló acerca de esta puesta en escena y elogió a todo el elenco, encabezado por Alan Estrada, y también a la producción: "Sabemos que ha tenido una gran crítica y un gran impacto, sabemos que es algo que va a conectar". Y ya para finalizar, Legarreta reiteró su amor por el teatro: "A mí me fascina, yo creo que comprar un boleto es desconectarte dos horas, o lo que dure la obra, para reír, llorar, disfrutar".

