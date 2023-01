Tras 14 años en Televisa y perder exclusividad, galán de novelas revela que atraviesa por adicción

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso protagonista de las telenovelas, quien lleva al menos 14 años en las filas de Televisa y que ya no cuenta con contrato de exclusividad, dejó sin palabras a sus miles de admiradores y fans debido a que confesó que atraviesa por una dura adicción. Se trata del brasileño Marcus Ornellas, quien actualmente se encuentra en las grabaciones de su nuevo melodrama Eternamente Amándonos.

El actor comenzó su carrera como modelo a los 17 años de edad en su ciudad natal Río de Janeiro y debutó en México gracias a la empresa de San Ángel durante el 2009 siendo parte del reality show de Me quiero enamorar donde solteros estaban en búsqueda de una relación. 2 años más tarde obtuvo trabajo como actor en la telenovela Dos hogares y de ahí le siguieron proyectos como Libre para amarte y Muchacha italiana viene a casarse.

Durante el 2006 consiguió su primer villano en el exitoso melodrama Despertar contigo y en 2016 se cambió de televisora llegando a Telemundo para ser parte de la exitosa serie Falsa identidad, lo cual dejó claro que no contaba con contrato de exclusividad. No obstante, Marcus regresó al Canal de Las Estrellas para las novelas La taxista y Rubí. El año pasado el brasileño protagonizó Si nos dejan al lado de Mayrín Villanueva y fue un rotundo éxito.

Mientras que el año pasado estelarizó Mujer de nadie con Livia Brito y ahora ya se encuentra a solo unas semanas de estrenar su nuevo proyecto. El galán de 40 años lleva casado con la actriz tapatía Ariadne Díaz desde 2015 y han formado una hermosa familia con su hijo Diego. En una entrevista exclusiva con la revista TVyNovelas, Ornellas confesó cuál es la razón por la que ha hecho un proyecto tras otro en Televisa y otras empresas.

Sin temor alguno, el actor confesó que es adicto al trabajo y por ello cuando no se encuentra en un set de grabaciones, se une al elenco de alguna obra: "Soy workaholic (adicto al trabajo), me gusta trabajar y estar generando, me gusta sentirme útil, aunque también hay que cuidar la parte de la familia, estar presente... cuando estuve con la gira de la obra, que me iba una semana y regresaba, nunca estaba; mínimo ahorita llegaré a dormir a mi casa", relató.

Marcus aseguró que el trabajo lo hace sentirse lleno de vida, pero aclaró que también le gusta pasar mucho tiempo con su familia. El brasileño además relató que lastimosamente ni él ni Ariadne han tenido tanto tiempo para su hijo ya que ambos estuvieron trabajando: "La verdad es que ahorita Ariadne está trabajando y ha sido pesado, pobre Diego, porque no hemos estado tanto tiempo con él, pero siempre que podemos nos escapamos para estar juntos; siempre que puedo trato de invitarlo al set, que venga un ratito para estar con él cuando tengo escenas de descanso, así tratamos de equilibrar un poco eso".

