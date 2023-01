Tras lanzar polémico tema contra Piqué, Shakira recibe mensaje de apoyo de Paquita la del Barrio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Han pasado varios días desde que la cantante y compositora colombiana Shakira lanzó un nuevo tema al lado del productor argentino Bizarrap (BZRP), canción que no solo la ha llevado a tener el lanzamiento en español con más reproducciones en YouTube o plataformas como Spotify, sino que además la llevó a recibir criticas de parte de internautas quienes la tildaron de "machista", "celosa" o "ardida" ya que se trató de un tema con dedicatoria a Gerard Piqué, exjugador del FC Barcelona con quien estuvo 12 años en una relación. Por ello, con memes la originaria de Barranquilla también fue comparada con Paquita la del Barrio, cantante mexicana que se ha caracterizado por temas cargados de mucho desparecido para con el género masculino.

Foto: captura de pantalla

Fue debido a esta comparativa que a modo de mostrar su apoyo, la intérprete de Rata de dos patas, Ni tu ni yo o Tres veces te engañé difundió en redes sociales un video donde le deja claro a la barranquillera que cuenta con todo su apoyo y hasta le recuerda que la profesión que ambas tienen es muy bonita, ya que con este tipo de canciones, ella ha recibido mensajes de otras mujeres que pasan por lo mismo, motivo por el que le recordó a la colombiana que lo que menos debe hacer es preocuparse.

"Por ahí supe que tuviste un problema con tu familia. Yo estoy contigo porque doy mujer y si alguien en la vida sabe de estas cosas es tu amiga. Lo importante es que tienes tus hijos, tienes porqué vivir y tienes toda una vida. No te preocupes".

En el video de poco mas de un minuto de duración, la cantante mexicana aprovecha para recordarle que al igual que le ha sucedido a ella, ambas tienen un motivo por el cual lui¡char y esto tiene que ver con su familia; en el caso de Shakira sus dos hijos Sasha y Milán con quienes pronto se mudará a Miami para no solo retomar su carrera, sino también comenzar una nueva vida lejos del exfutbolista que también se ha valido del tema para recuperar la fama y hasta contratos que poco a poco ha ido perdiendo.

Antes de concluir con el mensaje dedicado a Shakira, Paquita la del Barrio no solo le comparte un fragmento de su más reciente tema, sino que además le remarca que, si algo se le ofrece, ella esta dispuesta a colaborar para sumar talentos y claro, letras donde ambas puedan plasmar el dolor que los hombres le han dejado. "Yo estoy en México y si algo se te ofrece de mi aquí estamos a la orden (…) No te me achicopales, échale ganas", concluye.

Mientras la cantante mexicana mostraba su apoyo para la colombiana, Shakira compartió en la red social Twiter un video donde le envía un beso a BZRP acompañada de su grupo de amigas, mismo donde escribió este mensaje: "¿Qué sería de nosotras sin las amigas que secan nuestras lagrimas y también celebran los buenos momentos?", mismo donde cientos de mujeres le recomendaron celebrar el éxito de su tema pese a las criticas que ha recibido y claro, la respuesta de su expareja.

Fuente: Tribuna