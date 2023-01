Venció el cáncer y bajó 10 kilos: Tras volverse mujer, galán aparece en Televisa con dura confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido galán de las telenovelas, quien lleva al menos 14 años en las filas de Televisa y que en 2021 libró una batalla contra el cáncer, dejó en shock a los televidentes debido a que hace algunas horas reapareció en la televisora con una fuerte confesión. Se trata del argentino Julián Gil, quien se unió a la televisora de San Ángel desde el 2009 dando vida al villano del melodrama Sortilegio.

En este proyecto salió del clóset por primera vez ya que dio vida a 'Ulises, quien era bisexual en la historia. El actor luego se unió a proyectos como La que no podía amar, Hasta el fin del mundo, Sueño de amor, Por amar sin ley, Médicos, línea de vida, ¿Qué le pasa a mi familia? y su última novela fue La Herencia el pasado 2022, donde su personaje de 'Próspero Millán' requirió que bajara 10 kilos.

Sin duda alguna Julián es una de las estrellas actuales más multifacéticas debido a que el año pasado probó suerte como conductor ya que se integró al equipo de TUDN como comentarista deportivo de República Deportiva y además estrenó su propio programa ¡Siéntese quien pueda!. Aunado a esto, el galán hasta se volvió mujer pues recientemente regresó a la obra Divorciémonos mi amor donde interpreta a 'Benigna o Benny'.

Recientemente Julián sorprendió a sus seguidores haciendo fuertes declaraciones sobre la posibilidad de volver a convertirse en padre. Como se sabe, luego de su polémica separación de Marjorie de Sousa el histrión no ha podido volver a ver a su hijo menor Matías. No obstante, ahora relató que la paternidad es una de las cosas más importantes que le ha pasado y por ello no duda en volver a formar una familia con su prometida, Valeria Marín.

Así lo expresó durante un capítulo de ¡Siéntese quien pueda!, donde señaló que ser padre es una de las bendiciones más grandes que puede tener un hombre: "Si claro totalmente. Yo había descartado esa posibilidad, pero hoy en día sí me gustaría ser padre nuevamente". Y respecto a traer un hijo a sus 52 años, Gil dijo: "No importa la edad. Una de las cosas que te puede dar energía y vitalidad en la vida es ser padre", añadió.

Fuente: Tribuna y Twitter @canal_estrellas