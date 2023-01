(VIDEO) También se subieron al tren: Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo parodian a Shakira y BZRP

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que la sesión #53 del productor argentino Bizarrap (BZRP) con la cantante y compositora colombiana Shakira es un éxito internacional, no solo porque la originaria de Barranquilla es de las artistas más cotizadas sino porque se trata de un tema donde arremete contra su expareja, el exjugador Gerard Piqué quien ya tiene a una nueva pareja, la joven Clara Chía quien también fue nombrada en la que ya es la canción del momento.

El tema es tan viral que incluso se han hecho memes donde aseguran que a Shakira solo le faltó resaltar que en el Barça fue mejor defensa el mexicano Rafael Márquez o que incluso le faltó terminar con un 'Hala Madrid' para que le calara más; sin embargo, hubo dos famosos que también "se subieron al tren" de la popularidad de la canción para hacer su propio reclamo. Nos referimos a Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo quienes aprovechan cualquier tema mediático para también ser tendencia y claro, esta vez no fue la excepción.

En este video difundido a través de las redes sociales, la vocalista de la agrupación Sentidos Opuestos también se muestra con una camisa que, conforme a sus movimientos, deja ver un poco su ropa interior, como Shakira hace en el video con Bizarrap. El ambiente con luces azules también fue usado en la parodia y, en el lugar del productor argentino se observa al comediante Eugenio Derbez quien se sabe, está recuperándose de un fuerte accidente que le dejó lesiones grabes en el hombro izquierdo.

Mientras que el tema de Shakira hace referencia al rompimiento con Piqué confirmado el pasado mes de junio del 2022, Rosaldo lo que hace es reclamar a su esposo que todos los hijos del también productor se parecen mucho a él, lo que claro no fue excepción para Aitana, hija que la pareja tiene en común y por lo que ella asegura "es igualita que tu" como se escucha en el tema de Shakira.

"Aislinn, Vadhir, José Eduardo, todos ellos se parecen harto. Yo quería algo diferente y yo me chuté el parto, 23 horas pujando y Aitana es como tú", dice el tema.

Aunque en el caso de BZRP en el video original se muestra delante del equipo con el cual prodigó el tema, en el caso de Eugenio Derbez hace presuntamente de DJ aunque en realidad degusta un platillo mientras su pareja le reclama tener "genes de impacto". Una vez que toma un bocado, abandona el cuarto y Alessandra concluye el tema con un "…ta madre".

El video acompañado con el hashtag #TodasSomosShakira, suma hasta el momento un total de un millón 509 mil 981 me gusta y cientos de comentarios donde seguidores de ambos han resaltado la creatividad de los artistas no solo para subirse a la tendencia, sino que a la vez el reclamo de la cantante vuelve a cobrar relevancia pues no es la primera vez que hace referencia a que su única hija no se parece a ella y sí a su papá.

