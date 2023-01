Adiós TV Azteca: Tras veto de Televisa y varias cirugías, actriz deja 'VLA' y aparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa famosa actriz y conductora, quien supuestamente fue vetada de Televisa en el 2022 por haberse ido a trabajar a TV Azteca, puso a tambalear el rating de Venga la Alegría debido a que este martes 17 de enero reapareció en el programa Hoy. Se trata de la también cantante Paty Cantú, quien en sus inicios como artista probó suerte actuando en diversos proyectos del Canal de Las Estrellas.

La nacida en Houston, Texas, ha sido muy criticada por el gran cambio físico que tuvo con el paso de los años y más de uno ha señalado que se habría sometido a varias cirugías para lograrlo. La intérprete debutó en la televisora de San Ángel desde 2009 al participar en la telenovela Verano de Amor y la serie El Pantera, además de que fue asesora en La Voz... México cuando aún era de Televisa y concursó en ¿Quién es la máscara?.

Antes y después de Paty Cantú

Sin embargo, el año pasado surgió el rumor de que la intérprete de canciones como Goma de mascar estaba vetada de Televisa. Supuestamente los ejecutivos la castigaron por irse a trabajar al canal Azteca Uno como coach de la reciente temporada del reality La Voz Kids al igual que su colega María León, pues fueron consideradas como 'traicioneras' y hasta les quitaron el contrato de exclusividad, lo cual ella misma desmintió.

Fue durante una entrevista exclusiva con el programa Ventaneando de Pati Chapoy, donde Cantú aprovechó para desmentir el veto: "No sé si estoy vetada... A mí nadie me ha avisado que estoy vetada de nada, yo no tenía ningún contrato de exclusividad de nada, tampoco", declaró. También en esta emisión de espectáculos confesó que luego de un año enferma, los médicos la diagnosticaron con hipotiroidismo.

Fuente: Internet

Sin embargo, hace unas semanas fue ponente en una mesa de debate de La Jugada del Mundial y con ello se reafirmó que no está vetada en esta televisora. Mientras que este martes 17 de enero la cantante de 39 años apareció en el programa Hoy saliendo en defensa de Shakira por el supuesto plagio del que se le acusó luego del lanzamiento de la Music Session #53 con BZRP, que rompió récords en las lista de popularidad.

No creo la verdad, de lo que escuché son tres segundos nada más, no tiene la misma letra, creo que es una coincidencia".

Y además relató ante las cámaras del matutino que en una ocasión ella iba a lanzar una canción y en una película de Hollywood lanzaron una que era idéntica y tuvo que cambiar todo su trabajo: "La compuse, la escogieron para una serie y luego salió una película hollywoodense con una canción idéntica, el mismo coro, no voy a decir cuál, y pues nada, tuve que cambiar todo", declaró al lado de su novio, el actor Christian Vázquez.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy