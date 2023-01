Famosos de luto: Afamada actriz y bailarina pierde la vida en el interior de su casa

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Una nueva celebridad se suma a la lista de estrellas fallecidas de lo que va de las últimas tres semanas del presente año. Esto ocurre a pocos días de la lamentable muerte de grandes estrellas como lo es el caso de Lisa Marie Presley y CJ Harris, cantante de American Idol. Y es que pareciera que este 2023 le está dando con todo a la industria de la música, ya que, la famosa de la que te enterarás en las próximas líneas era precisamente una bailarina.

Se trata de Jean Veloz, quien es principalmente recordada por su gran trabajo ne producciones como Swing Fever, Groovie Movie, entre otros grandes musicales de la industria de Hollywood, siendo su participación en la coreografía de One Girl and Two Boys, una de las más icónicas de la historia. También se le conoce por aparecer en filmes como ¿Dónde están mis hijos?, Live Juction y Pride of the Yankees.

La noticia del fallecimiento de Veloz fue dada por su amigo y agente, Rusty Frank, en exclusiva para le medio The Hollywood Reporter, donde detalló que la famosa perdió la vida durante la jornada del pasado domingo, 15 de enero, en el interior de su casa, ubicada en Los Ángeles, California. El sujeto no dejó de enaltecer el gran trabajo de la bailarina en la industria: "Jean innovó un esitlo de baile swing que fue admirado en todo el mundo".

Fotografía de Jena Veloz bailando

Frank continuó su mensaje para el medio ya mencionado reconociendo el estilo "suave" con el que la famosa solía moverse con libertad por el escenario, mismo que le valió la gran admiración de todo aquel aquel que la viera: "Era suave como la seda y contrastaba mucho con el estilo más nervioso que prevalecía durante las décadas de 1930 y 1940", concluyó el gran amigo de la celebridad.

Si bien, Veloz perdió la vida a los 98 años de edad, esto no hará que sus grandes actuaciones sean olvidadas por el mundo de la farándula, ya que, no solo bailó, sino que ayudó a componer grandes coreografías, como la que hizo en colaboración de Marge Champion, para la película de 1975, Queen of the Stardust Ballroom, misma que fue protagonizada por Maureen Stapleton y Charles Durning.

Fuentes: Tribuna