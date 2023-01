Golpe a Maryfer Centeno: Adela Micha orquestaría pleito con Niurka; ganaría más de 800 mil pesos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado lunes, 9 de enero, Internet explotó después de que Niurka acudiera como invitada al show de YouTube, Se tenía que decir, en la sección de La Saga, donde la cubana armó tremendo zafarrancho en contra de la grafóloga, Maryfer Centeno, con quien tenía problemas desde antes de que la vedette terminara su relación con Juan Vidal, a quien conoció durante su estancia en La Casa de los Famosos 2.

Hasta el día de ayer, se sabía lo que la propia especialista en el lenguaje corporal había dicho y era que Niurka se había invitado sola al programa, por lo que resultó una gran sorpresa cuando desató su furia en contra de la grafóloga a quien comenzó a insultar ni bien comenzó el show. Es por este motivo que el pasado lunes, 16 de enero, Centeno anunció su salida del show, a través de Twitter: "Por elemental respeto a mi audiencia, no estaré en el espacio donde me vieron el lunes pasado".

Maryfer Centeno se va de 'Se tenía que decir'

Esta situación generó que muchas personas se fueran en contra de Adela Micha, titular del programa, por permitir que Niurka le faltara al respeto a Maryfer, aunque ella se excusaba diciendo que no había estado en el momento de los hechos, pero lo que nadie sabía era que la propia comunicadora habría planeado todo con un miembro de producción para que la vedette armara el escándalo y, de esta manera, generar visitas y así monetizar. Incluso se dice que le dieron luz verde para insultar a la especialista. Dicha información se supo por una entrevista del medio TV Notas, quienes supuestamente contactaron con un miembro de la producción y éste no dudó en destaparlo todo.

Según palabras del informante, actualmente, Adela está pasando por una dura racha económica, lo que le está imposibilitando mantener sus respectivos shows en Internet. La fuente aseguró que Micha solo ganaba 3 dólares por video y que la mayoría de sus trabajadores no obtenían un ingreso económico, por lo que pensó que al invitar a Niurka y, al sentarla junto a Maryfer, habría polémica y vaya que funcionó, puesto la periodista habría obtenido un ingreso de 845 mil pesos, lo que significó todo un éxito.

El único problema para Adela es que sacrificó a Maryfer en el proceso, quien al final decidió marcharse del programa: "Al parecer, Maryfer ya no estará más ahí, tiene mucha dignidad y no permitirá que la pisen. No tiene la necesidad de presentarse a un lugar donde ni siquiera le pagan. Adela invitó a Maryfer porque sabe la gran popularidad que tiene en redes, casi dos millones de seguidores en Facebook, al igual que en TikTok; ella no necesita de popularidad, en cambio, Adela sí necesita de ella y de los escándalos para monetizar y seguir salvando sus problemas", sentenció la fuente.

