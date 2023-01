Humillado y con boda cancelada: Tras romper con Irina Baeva, hunden a Gabriel Soto en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna el conocido actor Gabriel Soto, quien tiene más de 25 años en las filas de Televisa, es una de las personalidades más polémicas de la actualidad ya que su presunto rompimiento con la guapa Irina Baeva ha dado mucho de qué hablar. Aunado a esta situación, hace algunas horas la producción del programa Hoy humilló al galán de las telenovelas y los televidentes quedaron en shock.

Como se sabe, desde mediados del pasado 2022 se ha estado especulando que el exesposo de Geraldine Bazán habría decidido romper con la actriz nacida en Moscú, Rusia, porque presuntamente era muy tóxica y medios como Venga la Alegría y el periodista Alex Kaffie han reportado que incluso hubo violencia de parte de ella. Otros por su parte aseguraron que la guapa rubia de 30 años habría engañado a Soto con un actor al que conoció en Nueva York.

Sin embargo, ellos siempre han negado los rumores y aseguran seguir juntos. De hecho hace unos días Irina estuvo en el programa Hoy y ahí se le preguntó directamente porqué no se ha casado con Gabriel y ella dijo que todo se debe a que su familia no puede viajar a México y ella no quiere dar este paso tan importante sola. Por otro lado, la semana pasada el actor fue captado terminando de grabar su novela Mi camino es amarte y este se resistió a dar declaraciones.

Durante las últimas horas el protagonista de telenovelas como Te acuerdas de mí y Amor dividido se ha convertido en la burla de los televidentes debido a que la producción del programa Hoy compartió uno de los momentos más vergonzosos de su carrera. Resulta que en la cuenta de Twitter exhibieron la vez que Gabriel apareció cantando en vivo en el matutino y todo resultó ser un desastre pues sonaba horrible.

Sí, aunque pocos lo recuerdan el actor de 47 años alguna vez intentó hacer su 'luchita' en la música. Durante esa ocasión Soto apareció interpretando el tema Todo me recuerda a ti y él mismo ha explicado que en presentaciones había hecho playback, pero esa vez le pidieron cantar en vivo y nada resultó como esperaba: "No soy el cantante que el mundo esperaba ni mucho menos soy entonado, pero esa vez estábamos practicando todos los ensayos y los hicimos con playback y cinco minutos antes de salir al aire la productora tomó la decisión de que fuera en vivo", dijo al recordar este 'oso'.

