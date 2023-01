Luto en Televisa: Tras 4 años retirada de novelas, exactriz de TV Azteca da trágica noticia

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas, quien formó parte de TV Azteca durante al menos 10 años y que desde 2019 no trabaja con Televisa, sorprendió a todos sus seguidores debido a que este martes 17 de enero reapareció de luto y con una gran tristeza. Se trata de la reconocida Elvira Monsell, quien el año pasado confesó que los productores de televisión no la contratan porque tiene muy pocos seguidores en sus redes.

La intérprete de 62 años comenzó su carrera en la televisora de San Ángel desde 1977 actuando en la telenovela Humillados y ofendidos y luego le siguieron otras como Soledad, Vivir enamorada, Guadalupe, La gloria y el infierno, La indomable y Amor en silencio. Sin embargo, a partir del 2005 Elvira se cambió a las filas del Ajusco donde hizo melodramas como Ni una vez más, Se busca un hombre, Secretos del alma y Pobre diabla.

Su último trabajo para el Canal Azteca Uno fue en 2020 y se trató de la serie Desaparecida. Mientras que su última aparición en el Canal de Las Estrellas se dio en 2019 con la novela Por amar sin ley. Hace algunos meses la primerísima actriz generó indignación al confesar que tenía años sin ser llamada a trabajar debido a que no era popular en las redes sociales. Así lo declaró ella misma en sus redes sociales:

La gente que me pregunta porque no he vuelto a trabajar, pasa algo bien triste en mi medio, te dan trabajo dependiendo de cuántos seguidores tengas, lo importante es cuántos seguidores tienes y esto de las redes no se me da... ".