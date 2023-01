¿Luto en 'Vecinos'? Tras darlo por muerto y sufrir 8 infartos, Televisa da fuerte noticia de actor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras haber estado a punto de morir en varias ocasiones, un querido actor de la popular serie de Televisa Vecinos aparece en el programa Hoy y dan importante noticia sobre su salud y el futuro del programa. Se trata de César Bono, quien luego de sufrir 8 infartos y quedar en silla de ruedas, está más listo que nunca para continuar grabando las nuevas temporadas de la serie.

Como se recordará, Bono ha participado telenovelas de la televisora de San Ángel como Carita de Ángel, Amy, la niña de la mochila azul, Rebelde, Destilando amor, Cachito de cielo y Despertar contigo, sin embargo, también participó en algunos proyectos de TV Azteca como 3 Familias. El histrión de 71 años ha destacado por interpretar a 'Frankie Rivers' en la serie de comedia Vecinos, transmitida por el canal de Las Estrellas.

Bono, quien fue dado por muerto en varias ocasiones y él tuvo que desmentir todo asegurando que se aferraba a la vida, regresó a los foros de Televisa para grabar la nueva temporada de Vecinos. Motivado, el actor está iniciando un año más y con la agenda llena de trabajo. Aunque apareció en silla de ruedas, compartió para el programa Hoy que está muy entusiasmado por lo que viene en este 2023.

"Así es, bendito sea Dios estamos haciendo la temporada 14 y 15 de Vecinos y estamos en el teatro que empezamos este año con muy buena asistencia y muy buena reacción del público", comentó. Tras estar al borde de la muerte en varias ocasiones y sufrir 8 infartos cerebrales por los que perdió movilidad y quedó en silla de ruedas, el actor comentó que se salvó de ser operado otra vez pues tras estar conectado a una sonda, le tenían que quitar lo que le quedaba de vesícula.

"Me libré... quiero que sepan, milagrosamente. Me tenía que quitar la sonda y el pedazo de vesícula que había quedado. Entonces el doctor, el cirujano estaba esperando que adquiriera más peso y fuerza para hacerme esa operación. Le digo '¿y la vesícula que me tienes que quitar?' y me dice 'no, ya no te la quito'. Me ahorré una operación tanto de sonda como de vesícula gracias al doctor de allá arriba", finalizó.

