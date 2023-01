Muerte estremece a Televisa: Famosa conductora de 'Hoy' sufre trágica pérdida y se viste de luto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida conductora de televisión, quien solía formar parte de las filas de TV Azteca pues era titular en el matutino Venga la Alegría, recuerda el doloroso luto que pasó tras perder a un bebé. Se trata de Tania Rincón, quien actualmente forma parte del elenco del programa Hoy de Televisa. La conductora abrió su corazón a Yordi Rosado y reveló lo duro que fue perder a un hijo y cómo enfrenta que ya no podrá tener más hijos.

Tania se sinceró sobre uno de los momentos más difíciles de su vida y contó cómo perdió a su segundo hijo, antes de tener a su bebé Amelia: "Después de Patricio intentamos embarazarnos y sí... (lo perdimos) tenía como 12 semanas", contó. "Es algo muy común en las mujeres pero no sé porqué tenemos esa mala costumbre de no decirlo. Ya lo platico con más naturalidad y que lo platique no quiere decir que lo tenga digerido porque es una pérdida", compartió sobre su luto.

Tania Rincón y sus hijos

Aunque ya han pasado varios años desde esa trágica pérdida, todavía no ha podido superarlo por completo: "Fue muy duro, muy duro porque a veces siento que soy como un robotito que no para", mencionó. "Pensé que nunca me iba a pasar y creo que sentirte segura es de las cosas que más me han costado, entender que tú no eres dueña de tu destino, la vida te pone ese tipo de... no sé si pruebas porque no sé si la superé pero sí reflexionar", agregó.

Tania señaló que pudo salir adelante gracias a amigos cercanos, además de mencionar que su doctor habría tenido una pésima actitud con ella. Debido a lo doloroso que le resultaba el haberlo perdido, la conductora prefirió no hablar del tema, sin embargo, detalló que hizo una excepción con el productor Sergio Sepúlveda, quien era su jefe en Venga la Alegría, pues debía comunicarle que le realizarían un legrado para retirar los restos de su bebé de 12 semanas.

La presentadora confesó que, tras esta pérdida, surgieron muchas inseguridades, entre ellas, el miedo de volverse embarazar, por lo que esperó algunos meses para concebir a su segunda hija, Amelia. Por otro lado, tras convertirse en mamá por segunda vez, su médico le detectó un mioma muy cerca del útero y tuvieron que quitarle la matriz, lo que significó que ya no volvería a tener hijos: "Después de mi segunda hija, dije 'no me quiero volver a embarazar por el momento' y fue con el doctor y me dijo 'tienes un mioma'".

"Es como un tipo de tumor y ya estaba tan grande que pegaba con mi pared abdominal, entonces me tuvieron que retirar toda la matriz", contó. "Sí me afectó, sí lo viví un poquito como un duelo porque ya, tenía claro que no quería ser mamá otra vez pero no es lo mismo. Ya es un hecho, no vas a poder tener nuevamente la duda, ni cuestionarte... sí fue difícil, fue complicado… Sí la sufrí, esa operación la sufrí", finalizó.

Fuente: Tribuna