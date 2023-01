Pese al presunto odio que Kim Kardashian siente por la nueva esposa de Ye, ella la busca por esto

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado jueves, 12 de enero, Kanye West contrajo nupcias simbólicas con la diseñadora Bianca Censori en una ceremonia lujosa y elegante en Amangiri, Utah. Este hecho sorprendió a miles de personas debido a que hace poco menos de un mes, el rapero aún se dejaba ver en medio de citas románticas con su entonces novia, la modelo de Instagram, Juliana Nalú, quien lo habría dejado después de sus polémicas declaraciones en contra de la comunidad judía.

A cinco días después de la boda, trascendió la noticia en el medio The U.S Sun que la exesposa de West, Kim Kardashian, le envió sus felicitaciones, a través de su equipo, también se supo que la estrella de Keeping Up With the Kardashians estaba buscando reunirse prontamente con Bianca para establecer reglas con respecto a la educación de sus cuatro hijos: North, Psalm, Saint y Chicago.

Según datos de una fuente, Kim ya habría aceptado a Censori como la nueva madrastra de los niños, debido a ello, es comprensible que pasará tiempo con el cuarteto, por lo que desea que Bianca sea consciente de la rutina de cada uno de ellos: "Parece que Bianca pronto se convertirá en la madrastra de los niños, le gustaría sentarse para conocerla en una reunión privada. Kim espera establecer reglas básicas con los niños; guías de cuidado, alimentación, electrónica y siestas (...) Ella ya comenzó a examinarla, lo cual es noraml para cualquiera que entre en contacto con sus hijos".

Sin embargo, dos días antes de que se supieran las intenciones de la socialité de 42 años, sobre reunirse con Bianca, otra fuente reveló para le medio estadounidense Page Six que, en realidad, Bianca y Kim se conocían desde que la primera trabajaba para la empresa de diseño y arquitectura de Kanye West y, de hecho, era bien sabido por los trabajadores que Kardashian no sentía ningún aprecio por la joven.

En palabras del informante, Kim "odia" a Censori porque se trata de una "chica bonita" y "ella odia a las chicas bonitas", lo que de alguna manera encajaría con la personalidad vanidosa que varios medios destacan que la modelo de Balenciaga posee. Aún así, en caso de ser cierta esta información, la famosa estaría demostrando que posee gran madurez para reunirse con la actual esposa de Kanye, pese al presunto desagrado que ésta le despierta.

Fuentes: Tribuna