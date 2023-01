¿Salió del clóset? Tras boda con Ben Affleck, J.Lo revela que iba a besarse con Madonna

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hace 20 años una noticia sacudió por completo al mundo de la farándula y es que, durante una transmisión de los Video Music Awards (VMA) de los MTV, Madonna y Britney Spears protagonizaron el momento más polémico del año. Si tienes edad suficiente, seguramente ya sabes de qué se trata y si no, no te preocupes que en las siguientes líneas te enterarás de todo.

Corría el año 2003, cuando Britney Spears, Madonna y Christina Aguilera dieron la actuación de sus vidas en los ya mencionados galardones. Todo inició con la rubia cantando el tema Likea a Virgin, mientras salía de un pastel de bodas vestida de novia, esto como una clara referencia a la presentación de la 'reina del pop' en los mismos premios, pero de 1984. Acto seguido se le une Aguilera, para juntas prepararse para el gran final: la aparición de Madonna con el tema Hollywood.

El cierre inesperado llegó en el momento en que la cantante de Hung Up se gira para besar en la boca a Britney, quien le correspondió el beso, momentos después la cantante de Frozen on Fire hace lo propio pero con Christina Aguilera, lo que las llevó a protagonizar el momento más polémico del 2003, debido a que, en aquel entonces, los besos entre las personas del mismo genero no eran recurrentes en la televisión.

Sin embargo... ¿qué pasaría si te enteraras que Aguilera no iba a recibir un beso de la leyenda de la música aquella noche? Según declaraciones de Jennifer Lopez para el medio E! News, durante su entrevista de promoción por la película Shotgun Wedding, quien realmente había sido seleccionada para aparecer en los VMA 2003 era ella, por lo que sería la nueva señora de Affleck quien recibiría el icónico beso, pero esto al final no ocurrió.

De acuerdo con palabras de Lopez, en aquellas fechas, ella se encontraba grabando una película en Canadá, por lo que sus horarios se empalmaron y no pudo llegar al show de MTV, pero para rellenar su espacio, la empresa buscó a otra cantante, es decir, a Christina Aguilera: "Estaba filmando una película en Canadá y me reuní con Madonna y Britney. Y no pude salir de la película, así que consiguieron que Christina lo hiciera. Soy una gran admiradora de Madonna, siempre lo he sido", declaró la famosa.

