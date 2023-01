Se volvió hombre: Tras cirugías y 10 años en Televisa, exactriz de TV Azteca se confiesa en 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien inició su carrera en TV Azteca y que desde hace más de 10 años trabaja para Televisa, sorprendió a toda la audiencia debido a que este martes 17 de enero llegó al programa Hoy haciendo una fuerte confesión. Se trata de la talentosa Mariazel, quien esta mañana por fin rompió el silencio y confirmó si a sus 42 años otra vez está embarazada como se ha estado especulando.

La intérprete nacida en Barcelona, España tomó algunos cursos en el CEFAT luego de haber hecho actuaciones en varias obras de teatro y debutó en la empresa del Ajusco haciendo papeles secundarios en algunas telenovelas como Machos y Los Sánchez, así como actuando en el programa unitario Lo que callamos las mujeres. Algunos de sus fans han mencionado que ella abusó de las cirugías y que luce irreconocible a cómo se veía en sus inicios.

Desde el año 2010 'Zel' comenzó a hacer sus primeras apariciones en la televisora de San Ángel apareciendo en programas como Está cañón, Más Deporte, La Jugada, Ponte Fit entre otros, y en los últimos años ha formado parte de la 'Familia Disfuncional' de Me caigo de risa, por lo cual hasta la fecha es de las favoritas del público. Incluso en la actualidad se le conoce como la 'Reina de los Realitys' pues ha participado en varios.

El pasado 2022 formó parte de Las Estrellas Bailan en Hoy, donde hasta se volvió hombre para una presentación, además de que ella y su esposo consiguieron ganar en la temporada anterior de Inseparables: Amor al límite y además entró al Reto 4 elementos. Luego de haber regresado del Mundial de Qatar, la actriz desató sospechas de estar embarazada de su segundo hijo pues ella misma compartió la noticia en sus redes sociales.

Tras muchas especulaciones y recibir decenas de felicitaciones, la misma Mariazel confirmó que todo se trató de una broma del Día de los Inocentes: "Es la broma más añeja y no puedo creer la gente que cayó, señores es panza normal", comentó entre risas. La afamada mujer española asegura que se sorprendió de que tantas personas, incluso su propia familia, llegara a pensar que sí está embarazada y dijo que aún está en sus planes agrandar la familia.

Un día sí queremos y al otro no, en eso estamos, no está descartado... después de Inseparables salió el tema y si pasa qué padre, pero si no, no es algo que nos tenga obsesionados", explicó.