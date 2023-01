Se volvió mujer: Tras salir del clóset y debut en 'VLA', exactor de Televisa da inesperada noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido galán de las telenovelas, quien comenzó su carrera en Televisa desde 2004 y que además recientemente hizo su debut en Venga la Alegría, sorprendió a todos sus seguidores y fans pues confirmó su más reciente cirugía estética. Se trata del también conductor Roberto Carlo, quien desde hace años es abiertamente gay y que además ha impactado al transformarse en mujer luciendo como drag queen.

El originario de Monterrey, Nuevo León, debutó en el Canal de Las Estrellas actuando en el exitoso melodrama juvenil Rebelde, luego le siguieron las novelas Tormenta en el paraíso y Atrévete a soñar, donde fue uno de los estelares junto a Eleazar Gómez, Danna Paola y más actores. También es recordado por otros proyectos como Central de abasto (2008) y El Dandy (2015), pero debido a que no tenía contrato de exclusividad, emigró a la competencia.

Roberto Carlo se transformó en drag queen

Roberto se unió a las filas de Imagen TV durante el 2017 como conductor del matutino Sale el Sol y aquí ventiló por primera vez sus verdaderas preferencias sexuales pues se comprometió en matrimonio en plena transmisión en vivo en televisión nacional con su novio Rubén Kuri. Tras ser despedido de la emisión, el regiomontano volvió a los foros de San Ángel participando en la serie Se rentan cuartos y hasta ha sido conductor invitado en Cuéntamelo Ya!.

Sin embargo, a inicios de este 2023 el presentador de 36 años dio un duro golpe al Canal de Las Estrellas ya que debutó en el matutino Venga la Alegría: Fin de Semana como padrino de la nueva temporada. Además forma parte del elenco del programa Vivalavi, por el Canal 6, y estará alternando en las funciones de Mentidrags, donde aparecerá como 'Manuella' y otra vez se le verá con peluca, maquillaje, vestidos y hasta tacones.

Este martes 17 de enero Roberto Carlo sorprendió a sus seguidores pues presumió por todo lo alto que protagonizó la reciente edición de la revista TVNotas pues habló en exclusiva con ellos sobre su más reciente cirugía. Resulta que el conductor regiomontano visitó el quirófano para operarse el pecho debido a que por una condición lo tenía más pronunciado que otros hombres y esto lo hacía sentir muchas inseguridades.

Así lo relato él mismo: "Tenía Ginecomastia, un padecimiento que se da cuando la glándula mamaria del hombre se genera de más... Desde chavito no me gustaba ni meterme a la alberca sin playera, porque me daba pena". Roberto comentó que su operación fue ambulatoria, que solo fueron dos incisiones por las axilas y que su recuperación ha sido muy tranquila, por lo que pronto presumirá sus resultados en las redes sociales.

La verdad es que voy bien, tan es así, que ya estoy ensayando una obra de teatro donde saldré completamente desnudo; se llama Afterglow y habla de las relaciones poliamorosas", añadió.

