Televisa, en shock: Conductor de 'Hoy' confirma su boda para este 2023: "No pasa de este año"

Ciudad de México.- Un famoso conductor, quien lleva al menos 14 años trabajando en Televisa luego de haber sido rechazado en TV Azteca, dejó en shock a todos los televidentes pues en plena transmisión en vivo del programa Hoy confirmó que celebrará su esperada boda este 2023. Se trata del querido Paul Stanley, quien desde hace más de 1 año le entregó el anillo de compromiso a su guapísima novia Joely Bernat.

El hijo de Paco Stanley (qepd) hizo su debut en la televisora de San Ángel actuando en la serie de comedia Central de Abastos durante el año 2008 y luego llegó a los melodramas, actuando en proyectos como Camaleones, Soy tu dueña, Un refugio para el amor, Porque el amor manda, Amor de barrio y Sueño de amor. Mientras que en el 2012 se integró al elenco del matutino del Canal de Las Estrellas pero salió dos años después y luego volvió en 2017 para quedarse de fijo.

Aunque se dijo mucho que 'Poly' le huía al matrimonio y al compromiso, a finales del 2021 se hizo de valor y organizó una romántica pedida de matrimonio en París, Francia, y justo cuando se encontraban frente a la Torre Eiffel, se hincó para hacer la propuesta. No obstante, durante meses sus compañeros artistas lo cuestionaban sobre cuándo sería el gran día de su enlace y él siempre acababa respondiendo con evasivas.

La mañana de este martes 17 de enero la conductora tapatía Galilea Montijo cuestionó a Stanley sobre cuando dará el "sí" frente al altar y este confirmó ante las cámaras de Hoy que su boda se realizará en los próximos meses: "Sí, sí, ya estoy, ya ahorita (con los preparativos)...", dijo nervioso. Luego tanto 'La Gali' como Martha Figueroa le dijeron que lleva tiempo prometiendo lo mismo y ellas no ven claro nada:

La expresentadora de Vida TV y Andrea Legarreta también mencionaron que a ella le urge saber la fecha para poder elegir su 'outfit': "¿Nuestro vestido de madrinas de qué va ser? de frío, de calor". Pero el mismo Paul dijo que la fecha era una sorpresa y les recomendó estar preparados: "Quiero decirles a todos ustedes que ya me estoy aplicando, ahora sí, de este año no pasa, pero no (me presionen), ahí voy", suplicó al público y a la prensa.

