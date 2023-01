Tiene tumor cerebral: Tras pleito con Gustavo Adolfo Infante, conductora lo traiciona con Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una exconductora de Venga la Alegría, quien estuvo 12 años en TV Azteca pero fue despedida y se integró al elenco del matutino Sale el Sol de Imagen Televisión, traiciona a Gustavo Adolfo Infante tras un pleito y aparece nada más y nada menos que en las filas de Televisa. Se trata de Ana María Alvarado, quien como se recordará, en el 2020 preocupó a sus fanáticos al anunciar que padecía un tumor cerebral.

Como se recordará, en ese entonces la presentadora de espectáculos rompió en llanto en pleno programa en vivo al revelar que padecía un tumor cerebral, pero señaló que estaba tranquila pues doctores le indicaron que mientras no creciera no la iban a operar, sin embargo, al escuchar las palabras de su entonces compañera Talina Fernández, no pudo evitar llorar: "No va a pasar nada, estoy bien, no voy a morir... no estoy tan sana, pero ya estoy en tratamiento, voy a estar bien", comentó la presentadora entonces.

Luego, a inicios de septiembre, Ana María estuvo envuelta en tremenda polémica al igual que su colega Joanna Vega-Biestro luego de que el conductor de espectáculos Gustavo Adolfo Infante arremetiera contra ellas durante uno de los segmentos en vivo de Sale el Sol. Durante la discusión, que fue subiendo de tono, Gustavo pidió irse del programa por un fuerte desacuerdo o que mejor despidieran a Vega-Biestro, afirmando que ninguna lo respetaba. El comunicador les pidió disculpas, pero el momento se volvió viral.

Y ahora tras ese escándalo, Ana María apareció en los foros de un conocido programa de Televisa, Montse & Joe, conducido por Montserrat Oliver y Yolanda Andrade. "Vamos a tener un surtido del pasado, presente y futuro", anunció Andrade para presentar a los invitados de esta semana, quienes fueron Ana María, Roberto Carlo y Paulina Mercado, quien habló de su naciente romance con el argentino Juan Soler.

Ana María Alvarado en Televisa

En el adelanto del programa, que se transmite todos los martes por Unicable, Yolanda dijo: "Un día le mandé un recado y le dije que eras una pend...". "Me acuerdo perfecto y yo le dije: 'bueno pero qué agresividad Yolanda'", recordó Ana María, quien como se recordará, fue casi despedida del programa Todo para la mujer luego de que Maxine Woodside redujera sus horas en la emisión de espectáculos. ¿Será que ya se irá a Televisa? Hasta ahora se desconoce, por lo que habrá que esperar para descubrirlo.

Fuente: Tribuna