Tras 15 años en Televisa y retiro de novelas, conductor vuelve a 'Hoy' y sale del clóset al aire

Ciudad de México.- Un famoso actor y conductor, quien llegó a las filas de Televisa hace 15 años y que desde 2012 no realiza ninguna telenovela, sorprendió a todos los televidentes debido a que hace varias horas apareció en el programa Hoy hablando sobre sus verdaderas preferencias. Se trata de Alan Estrada, quien semanas atrás salió del clóset y se declaró gay mediante un poderoso mensaje que publicó en sus redes sociales.

El originario de Tepatitlán de Morelos empezó su carrera haciendo obras de teatro y con pequeñas participaciones en películas, luego vino su primera oportunidad en la empresa de San Ángel durante el 2017 actuando en el melodrama juvenil Lola, érase una vez y luego en Verano de amor y Amor Bravío, su último hace una década. No obstante, ha seguido trabajando en el Canal de Las Estrellas como cuando participó en ¿Quién es la máscara?.

Alan dio vida al personaje de 'Jalapeño' y debido a la gran aceptación que le dio el público, la siguiente temporada volvió siendo co-conductor junto a Adrián Uribe. Alan había dejado la actuación debido a que se dedicó al 100 por ciento a su canal de viajes en YouTube titulado Alan x el Mundo. No obstante, hace algunas horas el influencer de 42 años regresó al programa Hoy para hablar de nueva cuenta sobre sus preferencias.

Reporteros del matutino conducido por 'El Negro' Araiza, Galilea Montijo y más conductores, estuvieron presentes en la emotiva función de su obra de teatro Siete veces adiós donde Andrea Legarreta y Erik Rubín fueron los padrinos. Alan contó ante las cámaras de dónde vino la inspiración para escribir el proyecto: "Es una obra que escribí desde mi corazón roto, desde el dolor y lo quería compartir con la gente".

Asimismo, Estrada explicó que aunque no suele compartir detalles de su vida privada públicamente, hace unas semanas se declaró gay con el fin de ayudar y apoyar a la comunidad: "No soy una persona que le guste compartir mi vida privada, pero me pareció importante, habían pasado varias cosas en mi vida y yo no crecí con referentes que fueran abiertamente gay y me parece que es importante decirlo", comunicó el exactor de novelas.

