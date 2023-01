Tras apoyar a Shakira en Twitter, fans destrozan a Eiza González por esto: "Clara Chía Mexicana"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con el pasar de los años, Eiza González se ha ido convirtiendo en una de las celebridades más atractivas y mejor pagadas de Hollywood; sin embargo, esto no impide que las personas olviden sus inicios en Lola, érase una vez o sus amoríos con personas con las que estuvo hace 10 años, tal y como le ocurrió el pasado domingo, 15 de enero, cuando mostró su apoyo a Shakira por el gran éxito de su nueva canción.

Como muchos recordarán, varios famosos se reunieron en Twitter para mostrar su apoyo a la colombiana, quien externó todas sus emociones tras ruptura de corazón que le dejó su rompimiento con su pareja, Gerard Piqué, quien le fue infiel con la modelo, de 23 años, Clara Chía. Ante esto, diversas celebridades mostraron su apoyo a la cantante de Pies Descalzos, entre ellos se puede mencionar a Eiza González, quien terminó muy mal parada tras esto.

Todo ocurrió alrededor de las 21:24 horas del pasado domingo, cuando la modelo tuiteó: "Feliz de apoyar a una latina que la está rompiendo. Feliz de que estés de regreso haciendo música Shakira", dichas palabras provocaron que varias personas reaccionaran en la sección de comentarios, pero no de buena manera, ya que, la actriz de Amores Verdaderos es señalada como la tercera en discordia en la relación de Liam Hemsworth y Miley Cyrus, quien precisamente lanzó su tema Flowers, el pasado viernes, 13.

Tuit de Eiza González

Resulta ser que durante el año 2013, varios medios de comunicación enfocados al espectáculo mostraron publicaron algunas fotografías de Eiza dándose tremendo beso con el actor de Los Juegos del Hambre, en aquel entonces se dijo que González era una de las mujeres con quien Liam engañó a la estrella de Hannah Montanna, es debido a ello que mucha gente con creyó en sus palabras al apoyar a Shakira, incluso la llegaron a condecorar con el titulo de "Clara Chía Mexicana".

Cabe señalar que la desaprobación del público fue tal, que aún ahora continúan llegando mensajes negativos al tuit de Eiza como: "Es que apoya a las latinas, pero a las gringas no, ¿verdad?", "Hipócrita, tú salías con Liam cuando aún tenía que ver con Miley. Además le hiciste slut shaming, eres detestable", "No te hagas la que no sabe, si hay fotos que confirman que estabas con Liam", "Amo que a nadie se le olvida que ella también fue la amante y menos como se burló de Miley. Puede que fuera parte de su inmadurez de entonces, pero no le queda hablar de infidelidades".

Fuentes: Tribuna