Tras pleito con Legarreta y 6 años vetado de Televisa, actor traiciona a 'Hoy' y firma con TV Azteca

Ciudad de México.- Un polémico actor, quien estuvo 6 años vetado de Televisa y que el pasado 2021 presuntamente tuvo un pleito con Andrea Legarreta en el programa Hoy, podría darles un duro golpe pues salió a la luz que ya firmó contrato para unirse a las filas de TV Azteca. Se trata del reconocido Carlitos Espejel, quien se dio a conocer cuando apenas era un niño y participaba en programas infantiles como Chiquilladas.

El también comediante de 50 años también probó suerte en las telenovelas en su etapa juvenil y algunos proyectos destacados fueron Quinceañera, Amor en silencio, Morir para vivir y Vivo por Elena y hasta estuvo en el reality Big Brother VIP ( 2004) antes de acabar vetado. Los ejecutivos de San Ángel lo 'congelaron' de la empresa por haberse ido a trabajar a Imagen TV, Telemundo, Nickelodeon y hasta la empresa del Ajusco.

"Es una tristeza no poder trabajar en México, es una injusticia, no creería merecer ningún veto, me he portado bien, excepto porque he trabajado en otras empresas", expresó en entrevista exclusiva con el programa Ventaneando. Mientras estuvo en las filas de TV Azteca, Espejel realizó proyectos como el melodrama 3 familias y varias veces fue invitado especial en el foro del matutino Venga la Alegría.

Sin embargo, Televisa le levantó el castigo en el año 2020 y lo eligieron como uno de los protagonistas de la serie Tic tac toc: El reencuentro. También le permitieron actuar en Esta historia me suena y hasta lo invitaron a ser juez del reality matutino Los Chiquillos de Hoy, donde presuntamente nunca se llevó bien con Legarreta y Mariana Ochoa: "Chiquidrácula no le cae bien ni a la Jueza Caramelo ni a la Hija del Jardinero", aseguró Álex Kaffie.

Pero ahora a casi 3 años de haber regresado al Canal de Las Estrellas, surgió la noticia de que Carlos Espejel volverá a desafiar su veto pues se reincorporará al Ajusco. Sí, Kaffie reportó en su reciente columna en El Heraldo de México que el actor fue invitado a ser parte de la nueva temporada de Escape Perfecto que conducirá su amigo Marco Antonio Regil: "Me entero de que Escape Perfecto contará también con la participación de Carlos Espejel". Cabe resaltar que el único que confirmó su participación en el proyecto fue Marco, pero se espera que Carlitos hable pronto al respecto.

Sí, el actor y comediante por exigencia del propio Marco Antonio Regil, recientemente contratado por Televisión Azteca para conducir dicho programa de concursos", añadió.

