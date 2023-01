Tras rechazo en Televisa, Andrea Escalona vuelve a 'Hoy' de luto y rompe en llanto en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El día de ayer lunes 16 de enero la conductora y actriz Andrea Escalona regresó al foro del programa Hoy luego de haber estado ausente varias semanas por motivo del nacimiento de su primer bebé Emilio y recibió decenas de críticas por parte de la audiencia. La famosa de 36 años aprovechó su bienvenida para contar todos los detalles de su recién nacido y no pudo evitar romper en llanto por una dura razón.

Andreita compartió con la audiencia del Canal de Las Estrellas algunas imágenes exclusivas que fueron tomadas justo después del parto, que fue por cesárea y se realizó en una ciudad de Estados Unidos, en las que muestra el momento exacto en que conoce a 'Churrito'. La presentadora compartió cómo fue este momento con sus compañeros del programa, Andrea Legarreta, Galilea Montijo, 'El Negro' Araiza y demás elenco.

Imágenes exclusivas del parto en 'Hoy'

De repente me lo ponen en el pecho, yo no sé cómo se siente que uno se muere pero me refiero a como si se abriera un portal, como el cielo y la tierra, Magda, mi mamá, tocar a Dios, mis ojos brillosos, Marco, mi bebé, fue como 'todo vale la pena'", relató muy conmovida.

Asimismo, la exnovia de Daniel Bisogno se sinceró y contó que no todo ha sido miel sobre hojuelas debido a que ha tenido miedos al igual que su pareja Marcos Estrada y además habló de lo difícil que fue la primer noche, pues pasó alrededor de 6 horas amamantando a su pequeño. Y como era de esperarse, 'La Escalona' se conmovió mucho al recordar que Emilio solo conocerá a su abuela Magda Rodríguez a través de videos e imágenes.

Andrea contó que incluso ya visitó el Canal de YouTube de su fallecida madre para mostrar al pequeño cómo era la exproductora del programa Hoy: "Le hablo mucho de Magda, el otro día me metí a ver videos de A toda Magda, se lo ponía y le decía 'esta loquita era tu abuelita", relató con la voz destrozada. Luego Legarreta la interrumpió y le aseguró que el pequeño Emilio sí conoció a la 'Reina del Rating' cuando seguía "en el cielo".

Fuente: Instagram @andy_escalona

La mamá primeriza aseguró que en estos días ha tenido momentos muy difíciles donde le duele no tener la presencia física de Magda, quien perdió la vida de forma repentina en 2020: "Sí me hace falta, no que todos los días, pero híjole", dijo entre lágrimas. Y confesó que si pudiera volver a hablar con su mamá le ofrecería disculpas por haberla juzgado: "Si ahorita pudiera traer a Magda le diría 'perdóname mamá' y mira que me considero buena hija, pero hasta cuando una es mamá entiende muchas cosas".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy