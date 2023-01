Bomba en Televisa: Humberto Zurita revela que Jorge Salinas no es su amigo y lo tunde por infiel

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor mexicano Humberto Zurita fue una de las primeras personalidades del medio que reaccionó al escándalo en el que se encuentra su colega Jorge Salinas luego de que surgiera el rumor de que le había sido infiel a su esposa Elizabeth Álvarez con una especialista de la salud. El viudo de Christian Bach (qepd) le envió un certero mensaje al protagonista de telenovelas de Televisa.

Como se sabe, fue durante el día de ayer martes 17 de enero que la revista TVNotas sacó en su portada que el polémico actor de 54 años presuntamente tenía un romance con su nutrióloga Anna Paula, quien lo ha ayudado a perder peso para aliviar sus problemas de la columna. Jorge fue captado "muy cariñoso" con la mujer de 30 años a las afueras de San Ángel y aparentemente dándose un beso en la boca.

Aunque el propio actor no ha salido a dar su versión de este hecho, hace algunas horas el patriarca de la familia Zurita opinó al respecto: "Ay Jorge, por favor, pórtate bien", dijo entre risas. Luego de esto el galán de melodramas como De pura sangre, El Maleficio, Encadenados, La antorcha encendida y Alguna vez tendremos alas comentó que Salinas no es su amigo, sin embargo, aclaró que sí sabe que es una figura importante en el medio artístico:

Conozco a Jorge, estuve a punto de dirigirlo, pero no tengo una amistad con él, pero ojalá que arregle bien sus cosas", dijo.

Sin embargo, cuando los reporteros le recordaron su escándalo por infidelidad a su fallecida esposa con la también finada actriz Lorena Rojas, este respondió: "No, ahí ya te equivocaste, tache, muy mal tú". Desafortunadamente los reporteros continuaron incomodando a Zurita con sus preguntas pues le dijeron que si qué opinaba sobre Luis Miguel, expareja de su actual novia Stephanie Salas, y él prefirió irse por la tangente.

Además otro miembro de la prensa le dijo al artista originario de Torreón que de una vez acabara con el misterio que hay alrededor de la muerte de la fallecida Christian Bach, pues hasta el momento se desconoce la causa de su partida y han habido muchas especulaciones: "No son secretos, cuando una persona se muere, se muere, se murió, y ¿de qué te vas a morir tú?, no, no me preguntes cosas que no vienen al caso", expresó el padre del actor Sebastián Zurita.

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria