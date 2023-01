Desde 'Ventaneando', Ferka destroza a Christian Estrada en vivo y revela que no busca a su hijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y conductora María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, dio una entrevista exclusiva al programa Ventaneando para hablar acerca del problema legal que enfrenta con su expareja Christian Estrada por la custodia de su hijo Leonel. Como se sabe, hace unas semanas el exfutbolista permaneció detenido todo un fin de semana luego de que intentara llevarse al niño por la fuerza y con engaños.

Mientras que hace unos días la exconcursante de Las Estrellas Bailan en Hoy logró generar tremendo alboroto en las redes sociales debido a que publicó un contundente mensaje en contra de su exsuegra porque supuestamente no ha buscado a Leonel desde hace 5 meses, pero sí presume al bebé en redes. Como se recordará, Ferka comentó luego de su separación que Estrada no le dio su lugar luego de haber tenido un roce con la señora.

Qué pinc... descaro andar subiendo foto de mi hijo si desde septiembre y ni una llamada para saber si está bien... Eso es ser la abuela del año", escribió.

Fuente: Instagram @ferk_q

Durante la entrevista con Ventaneando, la exactriz de novelas relató que el mensaje que lanzó en contra de la mamá de Christian se dio en un momento de arrebato: "A veces hay días muy complicados y entonces decidí lanzar este tuit porque estaba muy enojada ese día". Y es que asegura que la señora lleva desde septiembre sin saber si su nieto come o necesita algo, pues considera que una abuela responsable debería de estar pendiente.

Una cosa es el proceso o el problema que tengamos su hijo y yo, o que nos hayamos separado, pero la abuela como tal nunca se acercó a preguntar si está bien, le falta algo".

Respecto a Christian, la conductora invitada del programa Hoy comentó que este también estuvo ausente en la Navidad y Día de Reyes del pequeño: "No están ni en contacto con mi hijo, ni en estas fechas que yo considero que son bastante importantes: Navidad, Año Nuevo, Reyes, Santa Claus y no hubo ningún contacto. Entonces, no coincide lo que dice con lo que hace". Y reiteró que 'El Sina' se la pasa de viaje pero a Leonel ni siquiera lo procura mediante llamadas.

"Sí, él por lo que ven en sus redes está fuera de México, se la pasa muy bien, qué padre, pero al final de cuentas los actos con lo que verbaliza no es congruente y no coincide", expresó molesta. Sin embargo, Ferka aclaró que el proceso que entabló en contra de Christian no es ningún 'castigo' y dijo que solo respondió de forma legal a sus acciones, refiriéndose cuando este intentó llevarse el niño a la fuerza:

Al final de cuentas no estoy castigando absolutamente a nadie, solamente estoy siendo totalmente congruente y respondiendo a los actos que a mí me hicieron, ¿me explicó?".

Mira a partir del minuto 8:40

Fuente: Tribuna y YouTube Ventaneando