Desde 'VLA', Alessandra Rosaldo hace súplica a Shakira tras parodia de la Sessions #53 con BZRP

Ciudad de México.- La famosa actriz y cantante Alessandra Rosaldo dio una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría para hablar abiertamente acerca de la parodia que hizo de Shakira y su exitosa Music Sessions #53 con BZRP. Como se sabe, la exestrella de Televisa y su esposo Eugenio Derbez grabaron un video que luce idéntico al que tiene la barranquillera con el exitoso productor argentino.

En el clip que hicieron se puede ver a la vocalista de la agrupación Sentidos Opuestos luciendo una camisa negra que, conforme a sus movimientos, deja ver un poco su ropa interior, como Shakira hace en el video con Bizarrap, quien es interpretado por el patriarca de los Derbez. El actor en lugar de estar manejando una consola al fondo del cuarto azul, está tratando de cortar un filete de carne y comiendo una ensalada.

Ante las cámaras del matutino de TV Azteca, la exnovia del actor Ernesto D'Alessio confesó que se siente muy feliz de haber participado en este video y señaló que le encantaría que la intérprete oriunda de Colombia vea la parodia: "Ojalá que sí lo vea, Shakira se lleva muy bien con Eugenio, ya han trabajado juntos", expresó. Y es que su esposo días antes ya había presumido esta amistad: "Yo quiero mucho a Shakira, no nos hablamos diario, pero la quiero mucho y tenemos buena relación".

Y esto dijo sobre el fenómeno que causaron ella y su esposo al compartir la parodia de Shaki, que ya cuenta con casi dos millones de reproducciones en su cuenta de Instagram: "Tiene más de 60 mil comentarios, obviamente no los he leído, son 60 mil, no sé a qué hora". Asimismo, Rosaldo también mostró su postura a toda la ola de críticas y fuertes burlas que han hecho en contra de su familia tras el lanzamiento de su video.

La intérprete de melodramas en Televisa como Sueños y caramelos, Salomé y Amarte es mi pecado contó que su famoso esposo la enseñó a ser de piel dura para que no entren los malos comentarios y dejó bien en claro que no le interesan: "Con Eugenio aprendí a no tomármelo personal, que así es, que lo que la gente escribe tiene más que ver con ellos que conmigo", dijo y añadió que busca que su hija Aitana también sea una mujer fuerte.

Le tengo que dar alas pero al mismo tiempo cómo le hago para no transmitirle mis miedos".

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria