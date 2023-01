Galilea Montijo confirma en 'Hoy' nuevo trabajo fuera de Televisa y da fuerte noticia de su esposo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras 28 años en las filas de Televisa y más de 15 en el programa Hoy, Galilea Montijo anuncia nuevo proyecto fuera de la empresa en plena emisión en vivo. Sí, la conductora que salió del clóset como "heteroflexible" en el programa transmitido por Unicable Netas Divinas, da fuerte noticia sobre su esposo y confirma que consiguió un nuevo trabajo luego de rumores de que abandonaría la televisora de San Ángel para irse a Univisión.

Todo sucedió en plena emisión del matutino, cuando Paul Stanley dijo: "Hablando de guapísimas, les tengo una exclusiva. Póngase bien y acérquense a la televisión. Les tengo imágenes de alguien que está sentada aquí en la mesa, de la Gali en una sesión de fotos·, señaló para luego mostrar varios clips de la tapatía posando en un outfit de lo que parece ser una gabardina de piel negra con lentes oscuros y una cabellera larga, muy al estilo de la película de ciencia ficción Matrix, protagonizada por Keanu Reeves.

"Me recuerda a la chava de Matrix", comentó Andrea Legarreta, idea que fue compartida por Raúl Araiza. "Yo le dije antes de verla en carne, persona y cuero le dije: 'me recordó a la de Matrix'", agregó 'El Negro'. Legarreta luego cuestionó a la presentadora sobre la inspiración y señaló que la sesión había sido para la revista L'Officiel Arabia: "Es la idea, es para la revista L’Officiel Arabia... harmana, habibi”, dijo bromeando, para luego contar una preocupante anécdota que incluye a su esposo Fernando Reina.

"Así le dijeron al hombre un día en Marruecos. 'Te doy 150 camellos por tu mujer' y él dijo: '¿150? ¿tantos?', bromeó de nuevo Galilea. "Está muy padre, de verdad muchas gracias. ¿Qué hago yo en Arabia?", agregó la presentadora de 49 años. "Esta revista está en diferentes países. Hay (L'Officiel) Estados Unidos, Francia, Italia, pero esta va exclusivamente para Arabia”. Al ser cuestionada por Martha Figueroa sobre si la invitaría al lanzamiento, dijo: "me encantaría que me invitaran".

Y finalmente, para que no quede duda alguna que Gali tiene otros proyectos fuera del matutino Hoy, dejó entrever que se avecina un proyecto laboral que la tendría muy emocionada, pero aún no puede revelar nada, lo que de inmediato levantó dudas sobre su futuro en el programa, que desde hace tiempo está siendo cuestionado. "Tengo aquí otra cosa pero no... mejor luego", dijo con un sonrisa nerviosa. ¿Será que se va a Estados Unidos? Habrá que esperar para descubrirlo.

Fuente: Tribuna