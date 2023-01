Golpe a Elizabeth Álvarez: Supuesta amante de Jorge Salinas rompe el silencio e impacta a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso Jorge Salinas se encuentra metido en una fuerte controversia debido a que ayer martes la revista TVNotas sacó en su portada que estaba engañando a su esposa Elizabeth Álvarez desde hace 1 año con su nutrióloga. Hace algunas horas la especialista, de nombre Anna Paula, rompió el silencio y confirmó si es verdad que tiene un amorío con el polémico galán de telenovelas de Televisa.

El protagonista del nuevo melodrama Perdona nuestros pecados del Canal de Las Estrellas, fue captado "muy cariñoso" con la mujer de 30 años a las afueras de San Ángel y aparentemente dándose un beso en la boca. Una supuesta persona del staff aseguró que Salinas llevaría "una doble vida desde hace casi un año": "Jorge aprovecha ahora que está grabando novela para desaparecerse más tiempo de casa, diciéndole que las grabaciones se alargaron", explicaron.

Fuente: TVNotas

El actor de novelas como La que no podía amar presuntamente conoció a Anna, quien también sería médico cirujano, con el fin de que le ayudara a bajar de peso por sus problemas de columna pero ahora tendrían algo más que una simple relación de paciente y especialista: "Aunque de inicio se hicieron muy amigos, con el tiempo esta amistad se ha convertido en algo más. Engaña a Elizabeth con esta mujer de 30; es 24 años más joven que él", aseguraron.

Horas después de que se esparciera el rumor, la presunta amante de Jorge dio una entrevista exclusiva al programa ¡Siéntese quién pueda! de Unimás y aclaró que entre ellos no hay ningún romance: "La relación que he tenido con Jorge ha sido completamente profesional". La especialista confesó que es verdad que ha visto al actor fuera de su consultorio pero solo para entregarle medicamentos que él no puede recoger.

Él en ocasiones no tiene tiempo de acudir al consultorio por sus medicamentos y personalmente he sido yo quien se los ha entregado afuera de las instalaciones", explicó.

Como era de esperarse, los entrevistadores de ¡Siéntese quién pueda! preguntaron directamente a Anna Paula sobre las imágenes en las que aparece abrazando y al parecer hasta besando al exesposo de Fátima Boggio y aseguró que es un malentendido: "Eso fue me parece a finales del año pasado cuando le entregue la última medicina y nada más nos estábamos despidiendo de manera cordial".

No quisiera hablar más sobre eso, toda la relación ha sido cordial", añadió.

Y sobre las fotos que ella tiene en sus redes sociales donde posa con Jorge dijo que suele tomarse imágenes con sus pacientes para presumir su progreso y dijo que cuenta con autorización del famoso. Por su parte, tanto el protagonista de novelas como La esposa virgen, Fuego en la sangre, Mi corazón es tuyo y Pasión y poder y Elizabeth Álvarez han permanecido en silencio y no han hecho ninguna declaración al respecto.

Fuente: Tribuna y YouTube ¡Sientese Quien Pueda!