¡La engañó! Tras 16 años con Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo confirma infidelidad ¿y divorcio?

Ciudad de México.- Tras 16 años de relación con Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo paraliza las redes al declarar que le fueron infiel. Sí, la exintegrante de Sentidos Opuestos se solidarizó con Shakira tras dedicarle fuerte tiradera a Gerard Piqué y a su nueva pareja Clara Chía, admitió que a ella también la engañaron. ¿El comediante 'le puso el cuerno'? No, sino que la cantante y conductora señaló que en el pasado está convencida que hubo una tercera en discordia, pero con otras parejas.

Como se recordará, hace unos días el productor argentino Bizarrap lanzó tremendo tema junto a la artista colombiana (Bzrp Music Sessions, Vol. 53) en el que Shakira arremetió contra el exfutbolista y padre de sus hijos, además de a su ahora novia, con quien aseguran le fue infiel. Ahora, en su encuentro con la prensa en el aeropuerto de la CDMX, Alessandra Rosaldo dejó a todos boquiabiertos con fuerte revelación sobre su vida privada.

Rosaldo confesó que al igual que la intérprete de Monotonía, cree que ha sido víctima de infidelidad por alguno de sus ex: "Pero estoy segura, que claro que en algún momento de mi vida me han puesto el cuerno, absolutamente segura, no lo he cachado y no me puedo ni imaginar lo que se siente. Nada más de cuando lo he sospechado, el dolor y la cabeza es horrible", sostuvo. Sobre la canción, misma que parodió junto a Derbez, Alessandra apoyó que Shak canalizara su dolor a través de la canción.

Alessandra y Derbez parodiaron el tema de BZRP

"Puedes sentir tanto el dolor de Shakira como la fuerza de Shakira, se siente a la loba y eso me encanta. Yo no sé si estando en ese lugar me sale la loba yo gano millones, todo, ¡qué facture!", confesó. Y agregó: "Uno tiene que estar ahí, en los zapatos del de enfrente para saber, y como ninguno de nosotros estamos en los zapatos de Shakira, no tenemos ninguna autoridad para opinar". Por último, reveló que al igual que la colombiana, ha dedicado algunos temas a sus parejas en turno.

"Como yo no soy compositora, no es lo mío, entonces como intérprete claro que ha habido canciones que de repente una se las quiere ir a cantar a ciertas personas", compartió. Cabe mencionar que tiene una relación muy sólida con Derbez, pues llevan ya 10 años de casados. Ambos han demostrado que pese a las controversias, siguen juntos y felices tras formar una familia conformada por Aitana Derbez y los hijos de otras mujeres del actor: Aislinn, Vadhir y José Eduardo Derbez.

Fuente: Tribuna