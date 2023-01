Luto en Televisa: Tras divorcio y subir 30 kilos, villana sufre dolorosa muerte y hace dura súplica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz de telenovelas, quien se divorció del actor Roberto Ballesteros y perdió exclusividad en Televisa en 2017, deja en shock con triste noticia. Se trata de Azela Robinson, quien se vistió de luto para comunicar una terrible pérdida, la de su mejor amiga. Sí, la villana de melodramas compartió que falleció su mascota Umma, por lo que está devastada e incluso mandó un mensaje sobre la muerte que puso en alerta a todos.

Como se recordará, Azela debutó en Televisa en 1993 en la telenovela La última esperanza y luego participó en otros proyectos como Cañaveral de pasiones, Laberintos de pasión, El Manantial, Contra viento y marea, Mundo de fieras, Sortilegio, Llena de Amor y La desalmada. La actriz de 57 años ha enfrentado duros retos actorales, al grado de subir hasta 30 kilos para personajes y aparecer irreconocible.

Azela Robinson

Tras unirse al elenco del melodrama Cabo, en donde reemplazó a Rebecca Jones luego de que sufriera una crisis de salud que la obligó a dejar su personaje, Azela anunció en redes que está de luto tras la lamentable partida de su mascota, Umma, a quien le dio el último adiós. A través de su cuenta oficial de Instagram, Azela hizo una emotiva publicación con la que se despidió de su inseparable compañera, a quien describió como el amor de su vida.

"Se me fue el amor de mi vida, Umma, espérame mamita que lo que me permite seguir viva sin ti es la esperanza de que sí exista nuestro reencuentro. 16/1/23 10:41 am", publicó, alarmando a todos. De inmediato, sus seguidores y varios famosos enviaron sus condolencias y pronto consuelo a la actriz a través de varios mensajes. El mensaje fue acompañado por un par de fotografías de las orejas y pata de la perrita en una veterinaria.

Instagram @azelarobinson

La publicación estremeció a colegas como Ana Brenda Contreras, quien publicó varios emojis de corazón. Por su parte, Claudia Martín también escribió: "Ayyy QEPD tu preciosa". La española Paz Vega expresó: "Ayyy lo siento mucho querida... Mucho ánimo y un abrazo inmenso. Finalmente, Marjorie De Sousa anotó: "Ayyyyy mi niña lo siento, te mandamos mucho amor". Fans de la villana de telenovelas también se identificaron con su dolor y la acompañaron.

Fuente: Tribuna