Son team Piqué: Luisito Comunica y Shaila Dúrcal se ponen del lado del exnovio de Shakira

Ciudad de México.- Aunque la cantante estadounidense Miley Cyrus ahora es tema de conversación por el lanzamiento del tema Flowers que presuntamente le dedicó a su exesposo el actor Liam Hemsworth, Shakira y el tema que lanzó con Bizarrap siguen siendo tendencia internacional pues como es bien sabido, es con directas para el exfutbolista Gerard Piqué y su actual pareja, la joven Clara Chía quien afirman, no lo ha pasado nada bien; no obstante, aunque las de ganar las tiene la colombiana, ahora dos personalidades d ella farándula han decidido mostrar su apoyo al catalán, lo que a la vez fue motivo de severas criticas.

Nos referimos al creador de contenido Luisito Comunica y a la cantante española Shaila Dúrcal, hija de la finada cantante Rocío Dúrcal quien no ha podido alanzar la fama de la que gozó su madre en vida. En el caso del youtuber de origen mexicano, no expresó de manera abierta el apoyo al exjugador del FC Barcelona, sino que solo compartió una fotografía donde posa en las inmediaciones de una tienda de relojes Rolex, marca de la que se hace referencia en el tema en cuestión.

La canción remarca que el sujeto en cuestión prefirió cambiar un reloj de gama alta por uno más económico, en este caso uno de la marca Casio; referencia que a su vez es porque el exjugador se ha mostrado como fanático de coleccionar estos artículos. Luisito Comunica aprovechó la popularidad de las marcas para posar en las inmediaciones de una tienda de estos lujosos accesorios pero a la vez posó presumiendo portar un reloj de la otra marca, lo que claro, para internautas fue una clara señal de dar apoyo al catalán.

Foto: captura de pantalla

De manera inmediata, el creador de contenido fue criticado por usuarios y otros influencers por no haber dado su apoyo a la originaria de Barranquilla o incluso, haberse valido de esta tendencia para tener 'likes'. Asimismo, seguidores de éste pero de origen colombiano le reprocharon el gesto argumentando que ahora puede que no sea tan bienvenido como había sucedido en momentos anteriores pues basta recordar, su contenido es principalmente de viajes.

Por si fuera poco, a esta ola de críticas se sumó la hija de Rocía Dúrcal, no porque hubiera arremetido contra el youtuber, sino porque defendió a Piqué cuando estuvo de invitada en un programa de televisión de su natal España denominado Plan de tarde, espacio donde hizo referencia al vehículo Twingo que Shakira usa en la canción donde ella se compara con un Ferrari, vehículo de mayor rango.

"Me ha caído bien lo del Twingo [...] He tenido una educación que siempre mis padres me han enseñado a siempre mantener esa privacidad de la vida de uno, compartir las cosas que quieres compartir, obviamente, pero yo creo que hay una barrera muy delgadita que no hay que cruzar. Se pueden hacer canciones de desamor, pero llegar a ese punto a mí personalmente no me gusta", dijo.