Tragedia en la farándula: Muere famosa actriz de forma extraña y repentina; así la despide su hijo

Estados Unidos.- Una reconocida actriz perdió la vida bajo extrañas circunstancias y de forma repentina, vistiendo de luto al espectáculo. Se trata de Miiko Taka, quien hizo su debut en el cine al lado del galán Marlon Brando en el drama ambientado en la guerra de Corea, Sayonara (1957). La actriz nacida en Seattle pero de origen japonés tenía 97 años al momento de su deceso, confirmado por su familia.

Taka nació el 24 de julio de 1925 en Seattle pero se crió en Los Ángeles. Durante la Segunda Guerra Mundial, ella y su familia fueron enviados a un campo de internamiento para ciudadanos de origen japonés en las afueras de Phoenix, Arizona. La actriz fue descubierta cuando trabajaba como empleada de una agencia de viajes en Los Ángeles. Joshua Logan, el director de Sayonara, la contrató en el momento pese a que no tenía nada de experiencia en la actuación.

Miiko Taka con Marlon Brando en 'Sayonara'

Sayonara fue de las primeras películas que mostró un romance interracial, además de exhibir un beso entre un hombre blanco y una mujer asiática. Taka también participó en cintas como Cry for Happy (1961), Hope in A Global Affair (1963), The Art of Love (1965) y Walk Don’t Run (1966). No solo estuvo en filmes, también actuó en series de televisión como Hawaiian Eye (1959), The Man From U.N.C.L.E., The Girl From U.N.C.L.E., I Spy y The Wild Wild West.

En las décadas posteriores la artista continuó haciendo cine, añadiendo películas como Hell to Eternity (1960), Operation Bottleneck (1961), Lost Horizon (1973), Paper Tiger (1975), The Big Fix (1978) y The Challenge (1982) a su extenso currículum actoral. La actriz también apareció en la famosa miniserie de NBC Shogun, transmitida en 1980, protagonizada por Richard Chamberlain.

Miiko Taka (QEPD)

La noticia de su muerte fue publicada el pasado 4 de enero en medios por su nieto. Detalles de su repentina muerte no fueron compartidos por su familia, haciendo más extraño su deceso, ya que se desconocía si padecía alguna enfermedad. Su hijo informó al portal The Hollywood Reporter mediante un vocero que su familia no quería participar en un obituario, pues al parecer le darían el último adiós de manera privada.

Fuente: Tribuna