Tras fracasar en TV Azteca y unirse a 'Hoy', exactriz de Televisa llega a 'VLA' con fuerte confesión

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien pasó 5 años retirada de Televisa y que apenas hace unos días estuvo en el programa Hoy, sorprendió a la audiencia de TV Azteca debido a que este miércoles 18 de enero apareció en el matutino Venga la Alegría haciendo una fuerte confesión. Se trata de Stephanie Salas, quien salió a expresarle su apoyo a Sasha Sokol y arremetió en contra del conductor Yordi Rosado.

La nieta de doña Silvia Pinal comenzó su carrera en la empresa de San Ángel a mediados de los 80's actuando en el melodrama El precio de la fama, también estuvo en la serie Papá soltero y luego realizó las telenovelas Al filo de la muerte y Baila conmigo. Sin embargo, se cambió a las filas del Ajusco en 1999 realizando actuando en el melodrama El candidato. También trabajó en el unitario Lo que callamos las mujeres y la novela Agua y aceite.

Sin embargo, durante años la madre de Michelle Salas abandonó la pantalla chica y regresó a Televisa hasta el año 2017 siendo parte de la exitosa serie La Piloto. Mientras que en 2021 Stephanie regresó TV Azteca siendo parte del programa Un día para vivir y como concursante del exitoso reality MasterChef Celebrity México, donde logró llegar a la gran final pero fracasó con su platillo y no quedó en primer lugar.

Y aunque hace unos días la también cantante de 52 años apareció haciendo fuertes confesiones en la sección 'La Tina' del programa Hoy, la mañana de este miércoles 18 de enero llegó a Venga la Alegría para platicar sobre su postura a la denuncia que hizo Sasha Sokol en contra de Luis de Llano y por supuesto le mostró todo su apoyo a la exTimbiriche: "Sasha, hermana de mi vida, tú sabes que te amo de toda la vida".

La hija de la actriz Sylvia Pasquel señaló que desea poder convivir más con Sasha, quien fuera su mejor amiga en la adolescencia: "Quiero verte, quiero estar cerca de ti, ojalá que nos podamos ver pronto, te extraño, yo la adoro y espero que esto tenga una buena finalidad". Y ya hablando del tema, Salas arremetió en contra de Yordi Rosado porque una vez la entrevistó y dijo que este no publicó la plática porque no le pareció interesante:

¿Qué te digo? yo fui a ese programa y no lo sacaron que porque no dije nada, nunca salió, que porque no tenía contenido", expresó.