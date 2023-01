Tras subir 12 kilos y 15 años en Televisa, actriz da dolorosa noticia en 'Hoy' y se ahoga en llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora, quien comenzó su carrera en Televisa hace más de 15 años, sorprendió a la audiencia debido a que este miércoles 18 de enero apareció ahogada en llanto en el programa Hoy debido a que compartió una triste noticia. Se trata de la querida Mariana Ochoa, quien será parte de la novena temporada del show nocturno Me caigo de risa que arrancó grabaciones desde ayer martes.

La artista originaria de la CDMX ha participado en entrañables programas de la televisora de San Ángel como Se Vale, al cual ingresó en 2009 y donde de inmediato se ganó el cariño de todo el público. Desafortunadamente en ese proyecto quien le dio severos dolores de cabeza fue su compañero Raúl Magaña, por presuntos malos tratos. Luego se unió a otros programas como Guerra de chistes en el Canal Telehit.

Echeverría también se unió a proyectos del Canal Unicable donde ha hecho programas como Doble Sentido, El Gran Chapuzón y más recientemente en el show nocturno Faisy Nigths, al cual llegó para reemplazar a Michelle Rodríguez. Durante el año 2019 la conductora de 38 años de edad se casó con Óscar Jiménez, portero del Club América, y dio a luz a su primogénito Lucca en 2022. Durante el embarazo subió 12 kilos y hubo muchas críticas en su contra.

Durante la mañana de este miércoles 18 de enero Mariana apareció nuevamente en el programa Hoy luego de haber renunciado a la última temporada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy, mostrando su emoción por volver al foro de MCDR para esta novena temporada: "Estoy súper feliz, ya son 9 años, desde 2014 hasta ahorita con este programa, la verdad es que estoy muy contenta", declaró la originaria de la CDMX.

En esta ocasión los hermanos disfuncionales que volverán son Mariana, Mariazel, Jerry Velázquez, Gaby Platas, Ricardo Fastlicht, Yurem, Armando Hernández, Ricardo Margaleff, Jessica Segura, Ari Albarrán y 'El Guana'. Y debido a que la misma Echeverría ha relatado que tanto ella como su marido quieren agrandar la familia pronto, los reporteros de Hoy le preguntaron si ya consiguió embarazarse y esta declaró que lastimosamente no.

La querida presentadora relató al borde del llanto que aunque ha tenido retrasos en varias ocasiones, hasta la fecha siguen sin poderle dar un hermanito a Lucca y esto la pone sumamente triste: "No les voy a mentir, tengo unos pequeños días de retraso, luego me emociono y al final no pasa nada, o sea, no les miento, tenía que bajarme el 12 y es 17. Llevo seis meses intentando, haciéndome estudios, queriendo y mira, hasta se me llenan mis ojitos de lágrimas", dijo Mariana.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy