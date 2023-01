Adiós 'VLA': Tras cirugías, exconductora de Televisa vuelve a 'Hoy' ahogada en llanto por dura razón

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica y conocida conductora, quien ha sido señalada por un supuesto abuso de cirugías y que presuntamente el año pasado acabó vetada de Televisa, reapareció hace algunas horas en el programa Hoy compartiendo una trágica noticia y dejó en shock a los televidentes. Se trata de la controversial payasita Araceli Ordaz, quien en el mundo del entretenimiento es apodada como 'Gomita'.

La hermana de 'Lapizito' y 'Lapizin' saltó al mundo del entretenimiento durante las transmisiones del extinto programa Sabadazo. En esta emisión compartió créditos con Omar Chaparro, Laura G y Cecilia Galliano, estas dos últimas presuntamente no la querían y le hicieron la vida imposible durante toda su estancia. Cuando dejó de ser contratada en la empresa de San Ángel, la influencer cambió de televisora y debutó en la señal de TV Azteca.

Apareció en el Ajusco siendo invitada del programa Venga la Alegría y ante las cámaras de esta emisión en el año 2018, 'Gomita' confesó cuántas cirugías estéticas llevaba y aseguró que no se haría más. Como se sabe, actualmente ya tiene más visitas al cirujano y decenas de fans han asegurado que a la presentadora ya se le pasó la mano con los arreglitos estéticos y que en la actualidad luce desfigura e irreconocible a sus inicios de carrera.

El año pasado la payasita arremetió en contra de la producción del programa Hoy, liderada por Andrea Rodríguez Doria, debido a que asegura que la usaron para generar rating durante Las Estrellas Bailan en Hoy. La productora respondió a sus acusaciones diciendo que 'Gomita' mentía y por ello se llegó a creer que había sido vetada del canal. No obstante, este jueves 19 de enero Araceli dio una sorpresa al reaparecer en el matutino.

Resulta que en la cuenta de Twitter de Hoy retomaron la entrevista de la payasita con la psicóloga Silvia Olmedo en la que relata que tiene miedo de que le pase algo debido a que su padre, Alfredo Ordaz o 'Don Kiko', salió airoso del juicio por violencia en su contra: "Ahora que está afuera de mi vida, me siento con más temor porque por fin lo denuncié y está peor porque su actitud ha sido muy arrogante", relató ahogada en llanto.

La influencer de 28 años aseguró que su progenitor fue violento con ella y su madre, 'Doña Chave', desde que era una niña y contó cómo fue la golpiza que le propinó a ella en septiembre del 2021: "Me agarra de los dos brazos y me empieza a dar de cabezazos, no me soltaba y mi mamá se puso en medio queriéndonos separar y me arrancó las extensiones, me azota contra la pared, me desvanezco, me agarra a patadas, me dio muy fuerte". Asimismo, Ordaz contó que teme que 'Don Kiko' vaya a tomar represalias ahora que quede libre:

La condena fue de 1 año y pagará solo 4 mil pesos pero no será preso. Temo por mi vida", dijo entre lágrimas.

