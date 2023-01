¿Aires de diva? Galilea Montijo confiesa en 'Hoy' qué condición puso para estar en 'Me Caigo de Risa'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La afamada conductora Galilea Montijo anunció este jueves 19 de diciembre que volverá a participar en el exitoso programa Me Caigo de Risa que acaba de arrancar las grabaciones de su novena temporada, sin embargo, puso una condición a la producción para poder acompañarlos. Durante la reciente transmisión del programa Hoy, la tapatía contó todos los detalles de su encuentro con la 'Familia Disfuncional'.

Como se recordará, siempre ha existido el rumor de que 'La Gali' y Andrea Legarreta son dos de las personalidades con más poder dentro de Televisa y que ponen sus condiciones a cada proyecto que realizan, por lo que muchos las tachan de ser "divas" y "prepotentes". Sin embargo, la condición que puso la nacida en Guadalajara, Jalisco, para ir al programa de Faisy no tiene nada qué ver con estos rumores.

La también presentadora del programa Netas Divinas en Unicable mencionó que salió muy divertida del foro donde se graba MCDR, cuyo elenco está conformado por actores como Yurem, Armando Hernández, Ricardo Margaleff, Mariazel y Mariana Echeverría: "No saben qué divertido, es que qué bárbaro, los amo", expresó emocionada. En el video se pudo ver que Montijo participó en dos juegos nuevos, que pronto conocerá el público de Canal 5.

Feliz de la vida de estar con esta familia que queremos tanto y que me inviten es venir a divertirme".

La tapatía de 49 años aseguró que para ella es un gozo ir a grabar a Me Caigo de Risa ya que le recuerda sus inicios en la televisora de San Ángel cuando conducía el desaparecido programa Vida TV: "Sabes que me recuerda muchísima, porque teníamos esta mecánica de que te caías, te embarrabas, te lastimabas, entonces, venir como invitada es muy relajado y muy divertido", declaró emocionada.

Además aprovechó para mostrar su emoción por enterarse que Roxana Castellanos ahora formará parte del elenco de este programa, quien lamentablemente no grabó con ella. Ya para cerrar la entrevistas, Gali contó que en esta ocasión le pidió a la producción que evitaran ponerle dos tipos de juegos que a ella le causan mucho miedo: "Yo les dije, los toques (no), porque el otro día me tardé como una hora, y también las alturas, de ahí en fuera me divierte todo".

