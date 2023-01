Chapoy lo vetó: Tras 20 años en Televisa y duro divorcio, exactor de TV Azteca reaparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso protagonista de las telenovelas, quien tiene más de 20 años de carrera en Televisa y que también probó suerte en TV Azteca tras quedarse sin exclusividad, sorprendió a los televidentes debido a que horas atrás reapareció en el programa Hoy. Se trata del argentino Juan Soler, quien hace poco dejó la soltería pues se está dando una nueva oportunidad amorosa con Paulina Mercado.

El actor, quien se dio a conocer por actuar en melodramas como Locura de amor, Cañaveral de pasiones, La Otra, Cuando me enamoro, Palabra de mujer y La fea más bella, se divorció de la actriz Maki Moguilevsky desde el año 2018 luego de haber tenido dos hijas juntos. Luego de haber perdido su contrato de exclusividad, Soler emigró a la cadena Telemundo en 2013 para actuar en novelas como Marido en alquiler.

Mientras que en 2017 el ahora conductor se cambió a las filas del Ajusco para participar en el melodrama Nada Personal y se dice que ahora no podría poner un pie en la empresa porque Pati Chapoy lo tiene vetado. Y es que como se recordará, Juan arremetió públicamente en contra de la periodista por opinar sobre su divorcio: "Me molestó mucho la actitud de Pati Chapoy, te lo digo a ti Pati; fue horrible que hayas dicho que yo lucro con mi familia, que todo esto lo estoy haciendo para reactivar mi carrera. Mi carrera jamás se cayó", compartió furioso.

El galán argentino volvió a Televisa para participar en el remake de Rubí y meses después obtuvo su último protagónico La mexicana y el güero mientras que en la actualidad ya está grabando un nuevo melodrama y se trata de El amor invencible. Hace varias horas Juan apareció en el programa Hoy debido a que él y su novia vivieron un momento incómodo en el matutino Sale el Sol, el cual de inmediato se volvió viral.

Resulta que la conductora Paulina Mercado tuvo que confesar frente a su galán si alguna vez ha sido infiel y por fortuna, su respuesta fue negativa: "La verdad es que no, se los confesaría, por supuesto que no. El karma existe y aparte no podría, o sea, las mentiras, no, no podría", relató y fiel a su sentido del humor, remató con una broma: "Jamás lo haría, ni lo volvería a hacer". En tanto, Soler confesó que a él si le molestaría que su pareja revisara su móvil y declaró:

No me gustaría que lo tome sin consentimiento, que me lo pida y sin problema".

Fuente: Tribuna y Twitter @programa_hoy