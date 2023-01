De pesadilla: Conductora intenta remodelar su casa, pero trabajadores le robaron 50 mil pesos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ya de por sí, para una persona normal es un poco difícil intentar hacerle algunos arreglitos a su casa, esto debido a la gran cantidad de materiales que, en ocasiones se requieren, mientras que en otros casos hay quienes terminan por ser estafados por las personas que contrataron para darle una 'manita de gato' a ese lugar que consideras tu hogar. Esta misma situación es la que le tocó vivir a una reconocida conductora, quien el día de hoy hizo una terrible denuncia.

Se trata de Gaby Ramírez, conductora del programa de YouTube, Chisme no Like. Resulta ser que este jueves, 19 de enero, la revista TV Notas publicó una entrevista en donde la comunicadora habló de su pésima experiencia con la remodelación de su casa. La mujer reveló que tiene una casa en una playa de México, misma que llevaba 10 años intentando remodelar, por lo que se contactó con una arquitecta para que le recomendara a un equipo de trabajo de construcción: "No imaginé lo que me pasaría", mencionó la famosa.

Fotografía de Gaby Ramírez

Créditos: Instagram @gabyramireztv

Ramírez declaró que la arquitecta le dio el contacto de 20 personas, entre las que se encontraban albañiles, plomeros y electricistas, mismos que se encargarían de arreglar su casa. Ramírez mencionó que para comenzar con el trabajo, estos le pidieron un adelanto de 50 mil pesos, a lo que accedió. Ella menciona que estuvieron alrededor de dos semanas trabajando en su pedido, tiempo en el que ella asegura haberlos tratado muy bien, incluso resaltó el hecho de que, durante 15 días, gastó 3 mil pesos diarios para comprarles comida.

Gastaba 3 mil pesos en llevarles de comer porque yo no escatimaba, les preguntaba que qué querían, si ceviche, que si lo otro, nunca les repetí comida, les llevé hamburguesas, pollo, salchichas alemanas, tacos de arrachera. Jamás me imaginé que esto ocurriría

Gaby reveló que, en un fin de semana, notó que comenzaron a sacar sus herramientas, a lo que ella les cuestionó que a dónde iban y ellos les respondieron que irían a limpiarlas y que volverían el próximo lunes, cosa que nunca pasó; fue entonces que Ramírez se percató que el poco trabajo que habían hecho era muy malo, también descubrió que le robaron mucho material que comprendía cintas, flexómetros, cuñas, un catalizador, entre otras cosas.

Gaby Ramírez revela que no levantará cargos

Créditos: Instagram @gabyramireztv

La presentadora mencionó que intentó contactarse con estas personas e incluso les propuso pagarles más, pero jamás le contestaron, mientras que la arquitecta que los recomendó también desapareció. Si bien pasó por una muy mala experiencia, Ramírez declaró que no denunciaría puesto ello requería más dinero y ya había perdido mucho, también reconoció que esto la volvería más precavida.

